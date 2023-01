“Nessuno lo immaginava…”: caos Milan, l’annuncio su Pioli spiazza i tifosi

Il Milan è chiamato a ripartire dopo la pesante sconfitta subita contro l’Inter con la Supercoppa Italiana: c’è l’annuncio su Pioli.

Il Milan, adesso più che mai, è chiamato a ripartire e a farlo nel migliore dei modi. Se prima della pausa per i Mondiali la squadra rossonera era apparsa stanca, con la ripresa del campionato sono stati diversi i punti lasciati per strada. E ora anche la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter pesa non poco. Le luci dei riflettori sono puntate perciò anche su Stefano Pioli, per cui è arrivato un annuncio in diretta.

Il Milan quindi, nella serata di Supercoppa Italiana disputata ieri in Arabia Saudita, si è dovuto arrendere al pesante 0-3 inferto dai nerazzurri di Simone Inzaghi. L’Inter ha conquistato il trofeo grazie ai gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez.

Proprio la Supercoppa persa è il simbolo di un momento non semplice per i rossoneri, sia a livello fisico sia a livello umorale e mentale. C’è perciò anche chi ha messo in dubbio, nelle ultime ore, la posizione di Stefano Pioli, ma proprio su di lui è arrivato un annuncio in diretta.

Milan, dopo la sconfitta contro l’Inter arriva l’annuncio in diretta: questa è attualmente la posizione di Pioli

Il giornalista Rudy Galetti, vicino all’ambiente rossonero, ha perciò parlato così ai microfoni di ‘TvPlay.it’: “Questo è un momento poco felice. Ma è altamente improbabile che Pioli non sia più l’allenatore del Milan“.

È stata dunque smentita la possibilità che ci possa essere la fine di un ciclo. Ed è stato a tal proposito aggiunto: “Nessuno immaginava di perdere per strada così tanti punti a gennaio. In ogni caso, però, per il momento non c’è nessun segnale di rottura. Qualora la crisi dovesse continuare, le cose andrebbero diversamente”.