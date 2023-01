Calciomercato, Zaniolo è pronto per fare esultare Marotta e l’Inter

La Roma sembra ormai essersi rassegnata alla cessione di Zaniolo, ma la situazione interessa (parecchio) anche all’Inter: le novità.

La Roma pensa al futuro e il futuro potrebbe prevedere, anche nell’immediato, l’ormai quasi inevitabile partenza di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, sempre tanto chiaccherato sul mercato, adesso sembrerebbe essere più lontano che mai dal club giallorosso. La situazione, tuttavia, interessa anche all’Inter. Ecco i motivi.

A parlare della situazione di Nicolò Zaniolo è stata questa mattina l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’. Il quotidiano ha fatto il punto su quello che sta accadendo in casa Roma. José Mourinho ha sempre dato spazio e fiducia al giocatore, ma adesso l’addio sembrerebbe essere inevitabile.

Si parla addirittura di gelo tra le parti, con un rinnovo di contratto che tra le altre cose non è mai arrivato. E non arriverà con ogni probabilità d’ora in avanti. Perciò la società giallorossa sta valutando attentamente il da farsi perché il rischio, portando avanti la cosa, può essere quello di perderlo in futuro a parametro zero. L’Inter, dal canto suo, osserva con particolare interesse quanto sta avvenendo.

Calciomercato Roma, Zaniolo appare sempre più lontano: un suo addio conviene all’Inter. I motivi

Questo momento in particolare, in casa Roma, è monopolizzato dall’attenzione rivolta alla situazione di Nicolò Zaniolo. Il calciatore non vuole prolungare il suo contratto che attualmente è in scadenza a giugno del 2024. E perciò potrebbe dire addio già a gennaio, ma solo se arriveranno le cifre richieste dai giallorossi.

La Roma, infatti, vuole per lui almeno 35 milioni di euro. E c’è un motivo ben preciso: il 15% di qualsiasi somma ricavata dovrà infatti andare all’Inter, che su di lui mantiene il beneficio di una percentuale sulla rivendita. Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, quindi, in Italia Zaniolo piace a Milan e Juventus.

Ma più avanti sembra al momento essere il Tottenham. Il club inglese vorrebbe attuare un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto legato alle sue presenze in campo e all’eventuale qualificazione in Champions. La Roma, però, chiede un prestito oneroso da almeno 6/7 milioni di euro. Tutto è ancora un grande punto di domanda, ma ai nerazzurri interessa non poco quanto si sta venendo a creare.