Kvaratskhelia salta la gara trappola di Salerno: il Napoli ora stia attento

Il Napoli pronto alla gara trappola di Salerno, ma senza Kvaratskhelia. Ufficiale l’assenza del georgiano, ora gli azzurri dovranno stare attenti.

Lo stop in Coppa Italia con la Cremonese è stato tanto clamoroso quanto inaspettato. E ora il Napoli è chiamato a ripartire come se nulla fosse successo, in una delle gare più insidiose di questo gennaio. Dopo il 5-1 roboante e netto servito alla Juventus, Luciano Spalletti troverà la Salernitana dinanzi al suo cammino. Una Salernitana ferita nell’orgoglio per l’umiliante (e storico) 8-2 subìto dall’Atalanta e rabbiosa dopo il caos in panchina che ha visto prima andare e poi tornare lo stesso Davide Nicola.

Tutte premesse che innalzano la temperatura ed il coefficiente di difficoltà di un derby di per sé già molto complicato. Alle quale, però, va aggiunta l’ufficialità gelante (per i tifosi del Napoli) dell’ultim’ora: Kvaratskhelia salterà la trasferta di Salerno. Ad annunciarlo è stato proprio Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia, ribadendo le condizioni di salute precarie del georgiano. Il quale era stato già assente contro la Cremonese e aveva saltato gli ultimi giorni di allenamento a causa di un forte stato influenzale.

Salernitana-Napoli, gara trappola all’Arechi: il Napoli dovrà reagire senza Kvaratskhelia

Le migliori giocate di Kvaratskhelia, dunque, non saranno godibili all’Arechi. Contro la Salernitana, il tecnico di Certaldo dovrà ancora pescare dalla panchina. E verosimilmente toccherà a uno tra Elmas e Raspadori (più il macedone) raccogliere il ruolo dell’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan. Non una bella notizia per i tifosi del Napoli e per tutti i fantallenatori di Italia, visto che il georgiano era stato trascinante contro la Juventus con un gol e ben due assist.

All’Arechi di Salerno, intanto, sarà gara trappola per Luciano Spalletti e i suoi. Lo scorso anno rischiarono il colpo grosso contro gli azzurri, ma una rete di misura di Zielinski bastò per i tre punti. Adesso, vogliosa di reagire dopo Bergamo e rabbiosa per il ritorno di Nicola, la Salernitana sarà un osso duro per il Napoli. Un Napoli che, domani, dovrà fare grossa attenzione alle insidie del derby.