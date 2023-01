Real Madrid, la presa in giro è virale: cosa hanno fatto i blancos

Il Real Madrid, dopo aver vinto ieri in Coppa del Re, ha pubblicato un inatteso sfottò social diventato subito virale. Cosa è accaduto.

Inizio di 2023 complesso per il Real Madrid, attualmente secondo in Liga. I Blancos, da quando è ripartita la stagione, hanno incassato due sconfitte patite per mano del Villarreal e del Barcellona. Un ko, quello contro i blaugrana in Supercoppa spagnola, che ha fatto sfumare il primo obiettivo della stagione. Gli uomini di Carlo Ancelotti, in ogni caso, hanno reagito subito e a farne le spese è stato il sottomarino giallo.

Ieri, infatti, è andato in scena l’ottavo di finale che ha visto in campo le due formazioni. Una gara iniziata male per Carlo Ancelotti, andato sotto 2-0 dopo le reti realizzate nel primo tempo da Etienne Capoue e Samuel Chukwueze. Poi, nella ripresa, è andato in scena lo show degli ospiti capaci di rimontare e battere i rivali conquistando così l’accesso al turno decisivo della competizione.

Decisivi, in tal senso, i gol segnati da Vinicius Junior, Eder Militao e Dani Ceballos. Il sorpasso è avvenuto nei minuti conclusivi, all’86esimo, ed ha posto fine ad un incontro ricco di tensione e scontri in campo. Da registrare, ad esempio, un faccia a faccia tra Vinicius e Pepe Reina causato da uno scontro di gioco. Un confronto che poi, al termine del match, ha avuto uno strascico social.

Real Madrid, è virale lo sfottò ai danni di Reina

Il Real Madrid, subito il fischio finale, ha postato sui social network un’immagine con protagonista Ceballos per esaltare il successo. Una foto accompagnata da una specifica didascalia: “Camarero! Una de remontada, por favor”. Le stesse parole cantate, in passato, dall’ex portiere del Napoli durante i festeggiamenti per la conquista dell’Europeo e del Mondiale. Uno sfottò evidente, quindi, ricondiviso da un gran numero di utenti.

Per il club, quindi, una buona notizia che consente di rasserenare gli animi e mettere a voci le ultime polemiche. Ora l’obiettivo è quello di concentrarsi sulla Liga e sulla Champions League ma intanto la dirigenza dovrà occuparsi anche del mercato. Due colonne portanti della squadra, ovvero Luka Modric e Toni Kroos, sono in scadenza di contratto e finora le parti non hanno parlato di un possibile rinnovo.