TvPlay, ecco il nuovo format: ecco Pink Football

Il palinsesto di TvPlay si allarga ulteriormente: arriva Pink Football. Nella giornata di ieri è stato presentato il nuovissimo format che andrà in onda nelle prossime settimane. La trasmissione sarà condotta da Manuele Artibani e Sofia Oranges.

Nella giornata di ieri è stato infatti presentato questo nuovo programma sul calcio che, come si può facilmente evincere dal nome ‘Pink Football‘, vedrà un parterre di ospiti prevalentemente femminile. Oltre ai due conduttori infatti ci saranno, od ogni puntata, delle giornaliste e delle opinioniste che parleranno dell’attualità calcistica e dei principali temi del mondo del pallone.

Durante la presentazione di ieri è stato anche rivelato al pubblico il giorno in cui Pink Football andrà in onda. L’appuntamento entrerà in modo fisso nel palinsesto di TvPlay, ogni lunedì dalle 20 alle 21. Come detto, al centro del dibattito, ci saranno i temi dell’attualità calcistica che saranno discussi delle ospiti in studio.

Per la prima puntata in onda ieri di Pink Football, in onda dagli studi romani di TvPlay, erano presenti al fianco dei due conduttori, in qualità di ospiti, Roberta Pedrelli, Manuela Meleleo, Giulia Giroldini e Giulia Leonardi.