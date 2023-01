Infortunati Juventus: i nuovi tempi di recupero di Vlahovic e Pogba

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus in vista dell’imminente sfida di campionato contro l’Atalanta. Come confermato da Allegri nelle scorse ore, per il match contro i nerazzurri non ci saranno Cuadrado, Vlahovic e Pogba

Tempi di recupero ancora da valutare per Cuadrado, Vlahovic e Pogba. Allegri potrebbe riabbracciare i tre infortunati in vista della sfida della 20^ giornata contro il Monza. Per quel che riguarda Cuadrado, l’esterno colombiano viaggia spedito verso il ritorno in campo, ma difficilmente risponderà presente per la lista dei convocati contro l’Atalanta. Problema muscolare ormai superato, e nel corso della prossima settimana l’ex Fiorentina e Chelsea sosterrà un test amichevole per valutare le reali condizioni.

Splende il sereno anche per Pogba e Vlahovic, ormai prossimi al ritorno in campo. Forfait certo contro l’Atalanta, occhio, però, al potenziale recupero in vista della 20^ giornata contro il Monza. A differenza di Cuadrado, Pogba e Vlahovic sembrerebbero essere ancora leggermente in ritardo dal punto di vista della condizione fisica. Recupero ormai imminente, ma lo staff medico bianconero non forzerà i tempi di recupero per anticipare il ritorno in campo.

Da valutare anche l’infortunio di De Sciglio, fermo ai box da diversi mesi e alle prese con un problema muscolare. L’ex terzino del Milan potrebbe tornare a completa disposizione tra circa 10-15 giorni. Sono attese novità dall’infermeria. Sorride Allegri: l’elenco degli infortunati continua a calare vistosamente. Il tecnico spera di poter riavere la rosa completa entro fine mese.

Infortunati Juventus e calciomercato: le strategie di gennaio

Difficilmente la Juventus interverrà sul mercato in vista dell’attuale sessione invernale. Dal punto di vista delle cessioni, come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, occhio agli aggiornamenti su Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe lasciare la Juventus a gennaio qualora non dovesse trovare l’accordo con la dirigenza juventina per il rinnovo contrattuale (contratto in scadenza a giugno 2023).

Occhio anche al futuro di McKennie, corteggiato da diverse squadre di Premier League e valutato circa 20-25 milioni dalla Juventus. Difficilmente il texano deciderà di lasciare Torino a gennaio, ma il suo futuro potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane.