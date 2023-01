Inter, il top player vuole restare: ma c’è un grosso ostacolo

Quale sarà il futuro del calciatore dell’Inter? Per Skriniar sembra già segnato, mentre un altro nerazzurro può presto rinnovare.

Quale sarà alla fine dei conti il destino di Milan Skriniar? Sembra davvero difficile immaginarlo all’Inter, dopo questa stagione. La sensazione è che il suo trasferimento al PSG sia stato posticipato soltanto di un anno e l’anno prossimo sarà alla corte di Christophe Galtier il suo posto. Proprio il tecnico della formazione francese, durante l’ultima conferenza stampa, ha preferito non sbilanciarsi ma nemmeno ha negato: “Non posso dire se arriverà ora o in estate”.

Dal canto proprio il calciatore non si è espresso pubblicamente. Continua a distinguersi in campo per le sue prestazioni, mentre l’entourage si occupa del resto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter non si comporterà comunque come una sprovveduta. Di mezzo c’è un esperto come Beppe Marotta, per cui la società fa la sua parte e fissa il prezzo del cartellino.

Per prelevarlo a gennaio dai nerazzurri saranno necessari almeno 20 milioni di euro, dopo che il difensore ha rigettato la proposta di rinnovo contrattuale da 6 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni.

Inter, Skriniar verso l’addio ma de Vrij può rinnovare: parla l’agente

Il bottino da 20 milioni di euro per i nerazzurri sarebbe soltanto un palliativo, perché l’importanza del calciatore nello schema di Simone Inzaghi resta comunque fondamentale. Ad ogni modo la sensazione è che si attenderà l’estate e non si procederà subito. L’Inter da una parte ci spera, perché dieci giorni di tempo per rimediare a tale vuoto sarebbero veramente pochi. Vada come vada, resta comunque la delusione per lo strappo che ormai si è creato con Skriniar per l’atteggiamento assunto, lontano dai parametri di un capitano dedito alla causa, secondo l’impressione generale.

Federico Pastorello, noto agente che cura gli interessi del calciatore, è intervenuto a ‘Calcio Totale’ in onda su ‘Rai Sport’ a partire dalle 23:00 di questa domenica ed è stata proposta un’anticipazione sulle dichiarazioni del procuratore sul futuro del suo assistito: “Non so se Milan andrà al PSG già entro la fine del calciomercato di gennaio. Quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij che è un mio assistito. Lui intende restare a Milano ma ci sono anche altri club interessanti. Sopratutto società spagnole, che da tempo l’hanno richiesto”.