Inter-Skriniar, addio immediato: c’è la rivelazione in diretta

Importanti rivelazioni in diretta sul futuro di Skriniar all’Inter. Il difensore potrebbe dire addio già a gennaio.

In un mercato di gennaio senza particolari scossoni fino a questo momento, gli ultimi giorni potrebbero rivelare invece grandi movimenti. Uno di questi potrebbe riguardare Milan Skriniar. Dopo che le speranze di rinnovo con l’Inter sono sfumate c’è da capire quando si consumerà l’addio.

Andrà via a fine contratto oppure l’Inter rinuncerà ad averlo in rosa fino a fine stagione pur di riuscire a raggranellare qualcosa a livello economico? Il procuratore Gabriele La Manna, intervenuto ai microfoni di TvPlay, prova a fare chiarezza sulla situazione e sulle possibili diramazione che nei prossimi giorni potrebbe prendere il rapporto tra l’Inter e colui che presto o tardi diventerà il suo ex difensore.

“La strategia dell’Inter è abbastanza chiara.” ha dichiarato La Manna. “Se ha capito che non ci sono più margini per il rinnovo cercherà di venderlo. Se però fossi in Skriniar farei il ragionamento opposto. Resterei questi ultimi mesi in nerazzurro e porterei il contratto in scadenza.” Un ragionamento che indubbiamente avrebbe senso visto che se l’Inter vuole monetizzare, dall’altro lato Skriniar potrebbe avere forza contrattuale maggiore da parametro zero, chiedendo un cospicui bonus alla firma visto che il club che lo ingaggerebbe non avrebbe spese di cartellino.

Inter, chi al posto di Skriniar? Spunta già il nome del sostituto per giugno

La Manna poi parla della sostituzione di Skriniar: “Le vie del mercato sono imprevedibili, anche se al momento faccio fatica a capire che potrebbe prendere l’Inter nell’immediato. Questo potrebbe essere un tassello in mano all’agente per farlo restare.”

Se a gennaio trovare un sostituto è difficile, a giugno le cose potrebbero cambiare, con La Manna che è convinto del fatto che l’Inter un nome in mano lo abbia già: “Ragioniamo per ipotesi e poniamo il caso che va via adesso. Con l’addio di Skriniar ora il mercato dell’Inter potrebbe configurarsi in questo modo: potrebbero puntare su qualche profilo giovane alla Gvardiol. Sono però convinto che per giugno è stato già bloccato Smalling.”