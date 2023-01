Inter-Empoli, non solo la Supercoppa: ci sarà un’altra sorpresa a San Siro

L’Inter si prepara a riscendere in campo a San Siro, dopo aver conquistato la Supercoppa: ci sarà anche una sorpresa contro l’Empoli.

L’Inter, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana contro il Milan in Arabia Saudita, si sta preparando per riscendere in campo e per affrontare in Serie A l’Empoli guidato da Paolo Zanetti. Si festeggerà con i tifosi la vittoria del trofeo ma il club ha pensato anche a un’altra chicca da mostrare al proprio pubblico. Non è la prima volta che accade, ma stasera il clima sarà decisamente di festa.

L’Inter di Simone Inzaghi, quindi, dopo aver ottenuto un’importante vittoria contro il Milan a Riyadh, vuole portare la Supercoppa Italiana a San Siro per poter festeggiare anche con i propri tifosi non presenti in Arabia Saudita.

Certo, la concentrazione per affrontare la sfida contro l’Empoli non dovrà mancare dal momento che è fondamentale adesso per i nerazzurri anche e soprattutto non perdere altri punti in classifica di Serie A. Ma nel clima di festa che si vivrà, il club scenderà in campo con una divisa particolare. L’omaggio alla proprietà e a Steven Zhang torna con una motivazione particolare.

Inter-Empoli, Supercoppa e non solo: i nerazzurri in campo con la maglia celebrativa del Capodanno cinese

L’Inter, come annunciato nei giorni scorsi dal club stesso, scenderà questa sera in campo per il posticipo a San Siro con una maglia speciale. Si celebrerà, infatti, anche sul rettangolo verde il Capodanno cinese. I nerazzurri perciò torneranno ad indossare il completo con nome e scritte totalmente in caratteri cinesi: stasera sarà la volta dell’anno del coniglio.

Tramite i social sono state già mostrate le divise speciali. Il clima sarà così doppiamente di festa: sia per la festività cinese sia per la conquista della Supercoppa. E i tifosi assisteranno a San Siro a una serata speciale, allo stesso tempo con la speranza che la squadra resti comunque concentrata sul match da dover disputare contro l’Empoli che può dare filo da torcere.