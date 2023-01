Lazio, futuro di Sarri in bilico: lo rivogliono in Premier League

Maurizio Sarri può lasciare la Lazio la prossima estate: diversi club di Premier League lo cercano, tutti i dettagli

Il campionato della Lazio sta assumendo un senso diverso da quando la Juventus ha ricevuto la penalizzazione di quindici punti. I biancocelesti lotteranno con Roma e Atalanta per il quarto posto, che sembrava molto complicato alla vigilia della certezza della sanzione sportiva inflitta alla squadra di Massimiliano Allegri. Domani, Sarri concluderà il suo girone d’andata e lo farà contro il Milan, i campioni d’Italia in carica. Vincere sarebbe importantissimo, perché permetterebbe alla sua squadra di tenere il passo delle altre. Ma anche di ‘risucchiare’ il Milan nel trenino Champions.

L’esperienza fin qui di Sarri alla Lazio è da considerarsi positiva. Forse l’unica macchia di questo anno è mezzo è l’uscita alla fase a gironi di Europa League, che ha causato la retrocessione in Conference. Tuttavia, può essere una grande occasione per portare a casa un trofeo europeo che manca a Lotito nella sua esperienza e più in generale alla stessa Lazio dal 27 agosto 1999, quando portò a casa la Supercoppa UEFA. Bisognerà valutare le ambizioni del club al termine di questa stagione, perché in Premier League rivogliono Sarri.

Lazio, tre club della Premier vogliono Sarri

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nell’edizione di oggi, tre club della Premier League vogliono Maurizio Sarri come nuovo allenatore per la prossima stagione. Due di questi sono in zona retrocessione, ovvero West Ham ed Everton. Hanno voglia di riaprire un nuovo ciclo, possibilmente dopo aver conquistato la salvezza. L’altro è il Tottenham, alle prese con i capricci di Antonio Conte che vorrebbe andare via a fine stagione e magari tornare in Serie A.

Sarri, però, ha rinnovato il suo contratto con la Lazio lo scorso maggio fino al 30 giugno 2025. L’ambizione di Lotito è quella di averlo ancora per diversi anni, in modo tale da avviare un progetto bello e vincente. Serviranno però degli investimenti per completare la squadra, che ha alcune mancanze come quella del terzino sinistro. Verrà fatta più chiarezza anche sul futuro di Milinkovic-Savic: la sua cessione potrebbe finanziare il mercato.