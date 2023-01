Milan, le condizioni di Ibrahimovic: l’annuncio di Pioli in conferenza

Il Milan, nella delicata sfida di domani contro la Lazio, dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic. Pioli fa il punto della situazione.

Una partita da vincere a tutti i costi. In caso contrario, il sogno di rivincere lo scudetto e ottenere la seconda stella dovrà essere riposto nel cassetto. Il Milan si prepara alla sfida in programma domani, sul campo della Lazio. I rossoneri, nell’occasione, dovranno cercare di invertire il trend negativo e voltare pagina dopo i 4 passi falsi registrati se vorranno mantenere il passo del Napoli capolista in campionato.

Le due squadre, al momento, sono separate da 12 punti. Con un successo, i campioni in carica avrebbero l’occasione di accorciare il gap attuale ed impedire ai rivali di andare in fuga. Battere la squadra di Maurizio Sarri, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile. Il Milan, infatti, dopo aver battuto il 4 gennaio la Salernitana è andata incontro a risultati deludenti: due pareggi con Roma e Lecce, il ko in Coppa Italia per mano del Torino e la sconfitta in Supercoppa Italiana. Un filotto da incubo che ha inevitabilmente avuto un contraccolpo sul morale generale del gruppo.

Pioli sarà quindi chiamato a rivitalizzare il gruppo e, soprattutto, quei giocatori rimasti fin qui degli oggetti misteriosi. È il caso di Charles De Ketelaere e Divock Origi. Il primo, preso per 36 milioni nella scorsa estate, non è riuscito ad imporsi nella nuova realtà mentre il secondo (appena un gol in 16 apparizioni) è stato spesso frenato dagli infortuni. Entrambi, salvo sorprese, figureranno nella lista dei convocati. Zlatan Ibrahimovic, invece, non ci sarà.

Milan, ancora incerto il recupero di Ibrahimovic

L’ultima presenza in campo dello svedese risale al 22 maggio. Da quel momento in poi è sparito dai radar, per colpa di una serie di infortuni che hanno reso inevitabile l’operazione chirurgica. L’intervento è andato bene tuttavia il suo recupero non è andato avanti come auspicato dall’allenatore e dallo staff medico del club. La punta ha ricominciato ad allenarsi ma non è chiaro, al momento, quando potrà tornare a calcare il rettangolo di gioco.

A fare il punto della situazione ci ha pensato oggi lo stesso Pioli, nel corso della conferenza di presentazione del match contro la Lazio. “Il suo recupero procede bene, sta rispettando la sua tabella di lavoro. Ha ricominciato a lavorare a parte sul campo, non con il resto sul gruppo. Il suo recupero resta da valutare giorno per giorno, non so dire quando rientrerà”. Per dare l’assalto al Napoli il Milan dovrà quindi continuare a fare a meno di lui.