Calciomercato Juventus, Allegri può salutarlo subito: addio a gennaio?

La Juventus ha avviato la trattativa finalizzata alla cessione di un calciatore. Il prezzo è stato fissato, si può chiudere a breve.

La Juventus prova a ricompattarsi, dopo la mazzata subita nei giorni scorsi. I 15 punti di penalizzazione, decisi dalla Corte d’appello della Figc per il caso plusvalenze, hanno fatto precipitare i bianconeri al decimo posto a distanza siderale dalla zona Champions League. Il pareggio contro l’Atalanta ha rappresentato un passo importante, soprattutto a livello psicologico, ma per risalire in maniera concreta servirà ben altro.

Ora la concentrazione del club è rivolta al prossimo incontro di campionato, in programma domenica alle ore 15 contro il Monza. Un match complicato per Massimiliano Allegri il quale, nell’occasione, conta di recuperare almeno uno tra Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi, da ormai qualche giorno, hanno ricominciato a lavorare insieme al gruppo lanciando segnali positivi allo staff medico del club e sperano nella convocazione.

Una risposta definitiva in tal senso arriverà soltanto più avanti, al termine dei controlli a cui verranno sottoposti il francese (mai sceso in campo in questa stagione) ed il serbo out dal 21 ottobre. La dirigenza, dal canto suo, è impegnata a capire in che modo potenziare la rosa a disposizione del proprio allenatore. Ad ogni eventuale acquisto, però, dovrà corrispondere una cessione. Da qui l’idea di valutare l’addio di Weston McKennie.

Juventus, sirene inglesi per McKennie

Lo statunitense, autore di tre reti e due assist in 21 apparizioni complessive, ha diversi estimatori in Premier League. Nei giorni scorsi ad effettuare un primo sondaggio era stato l’Aston Villa. In queste ore invece, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, si è fatto avanti il Leeds interessato a prenderlo entro la fine di gennaio. I contatti sono stati avviati, con la Vecchia Signora che ha provveduto a fissare il prezzo.

Per portarlo via da Torino, in particolare, servirà una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Un ammontare che consentirebbe poi al club di prendere un esterno destro (piace molto Rick Karsdorp) ed ottenere qualche risorsa importante per far respirare le casse bianconere. Le interlocuzioni proseguiranno, sviluppi sono attesi a stretto giro di posta.