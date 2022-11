Conte fa ancora acquisti in Serie A: pronto l’assalto a gennaio

Antonio Conte ha messo nel mirino del suo Tottenham un giocatore che milita in Serie A: l’affare potrebbe realizzarsi anche a gennaio.

Al debutto contro il Galles lui c’era. Weston McKennie sta partecipando con la maglia degli Stati Uniti ai Mondiali di Qatar 2022. Il centrocampista della Juventus d’altronde è diventato sempre più importante in squadra bianconera, mentre invece durante la kermesse internazionale la sua figura è salita alla ribalta per un’altra motivazione.

Lo statunitense è finito al centro delle polemiche dopo essersi pulito/asciugato le mani, durante la partita contro l’Inghilterra, sulla pettorina di un fotografo. Per la moltitudine il gesto è stato irrispettoso, ma l’adrenalina di un match così importante permette di non biasimare più di troppo nessuno.

Mentre McKennie cerca comunque di fare del suo meglio per gli Stati Uniti, in giro si diffondono diverse indiscrezioni in merito al suo futuro.

McKennie lascia la Juventus? Conte lo vuole al Tottenham con sé

Secondo le informazioni riferite dal ‘Sunday Express’, Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus e potrebbe farlo già a gennaio, durante la finestra invernale di trasferimenti. Pare, infatti, che il centrocampista abbia fatto colpo sul Tottenham di Antonio Conte e che la società inglese sia disposta a presentare un’offerta ai bianconeri già a gennaio.

A quanto sembra la Juventus non esclude del tutto la possibilità di veder partire il giocatore. Molto dipenderà dalla condizione degli altri centrocampisti presenti in rosa. Infatti, qualora Paul Pogba dovesse recuperare e Miretti e Fagioli proseguire sulla scia positiva del momento, allora l’affollamento in reparto renderebbe cedibile il nordamericano. In tal senso i Mondiali saranno chiave per renderlo ancora più appetibile, mentre mister Allegri farà le dovute valutazioni insieme allo staff dirigenziale della Juventus.