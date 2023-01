Calciomercato Juve: McKennie apre alla cessione, ma spunta un ostacolo

La Juve si prepara a piazzare il colpo di mercato che più sta attirando l’attenzione nelle ultime ore: ma resta un ostacolo da superare.

La Juventus si sta mostrando più compatta che mai per cercare di superare nel migliore dei modi un periodo sicuramente non semplice. E nel frattempo ragiona anche sul mercato, dove più avanti di tutte è adesso l’operazione per la cessione di Weston McKennie.

La Juventus, quindi, oltre a tutti gli ostacoli che si sono venuti a creare in classifica e in campionato a causa della penalizzazione di 15 punti, è anche fortemente concentrata sulle logiche del calciomercato.

Perché a tal proposito c’è un’operazione che sembra poter decollare da un momento all’altro. Cosa d’altro canto che i bianconeri sperano, per riuscire a recuperare una somma preziosa per le proprie casse. Queste sono allora le ultime novità per l’affare che riguarda la cessione di Weston McKennie.

Calciomercato Juve, le ultime sulla cessione di McKennie: da colmare la distanza sulle cifre con il Leeds

Secondo quanto riferito dal portale ‘Leeds-live.co.uk’, il giocatore della Juventus avrebbe aperto alla cessione e potrebbe presto andare a giocare in Premier League. Il Leeds, infatti, fa sul serio per lui e vorrebbe portarlo in squadra sfruttando questi ultimi giorni di mercato disponibili per far decollare l’affare.

“L’americano – si legge – ha dato il proprio via libera per far sì che l’operazione vada in porto. Anche e soprattutto dopo aver parlato con i suoi connazionali, il mister Jesse Marsch e il centrocampista Tyler Adams, decisivi in questo senso”.

Ma resta un fattore da dover risolvere. Perché la Juventus chiede per lui circa 30 milioni di euro, mentre il Leeds ne offre 20. Resta perciò un gap di circa 10 milioni di euro, che il club di Premier è comunque intenzionato a ridurre e colmare quanto prima.