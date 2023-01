Calciomercato Juve, accordo ad un passo: cessione da 30 milioni

La Juve di Allegri lavora non solo per migliorare la propria classifica. Il club è molto impegnato in chiave calciomercato.

La Juve di Massimiliano Allegri deve fare i conti con diverse importanti problematiche. Oltre ai risultati in campo, spesso molto discontinui, la squadra deve affrontare vicende che vanno al di fuori del campo da gioco. Il club ha dimostrato di saper reagire nell’ultimo match contro l’Atalanta, terminato con un raro quanto pirotecnico 3 a 3. Reti, emozioni ma soprattutto grande tenacia con la squadra che ha avuto una scossa e non ha mollato dopo le reti dello svantaggio.

Le ultime settimane sono state molto dure e la società è in attesa di novità. La Corte Federale Figc ha penalizzato i bianconeri con ben 15 punti di penalizzazione, una situazione che ha portato la squadra a metà classifica. Le vicende legate all’operazione Prisma e in generale a tutte le questioni plusvalenze non sono finite e c’è la consapevolezza che potrebbero arrivare altre pesanti ammende.

Questa situazione può pesare e non ‘poco sulle vicende della squadra di Allegri e l’eventuale esclusione delle Coppe può dare anche una sferzata al calciomercato. Una situazione che potrebbe portare la società a fare determinate scelte, sicuramente in chiave di possibili cessioni del club.

Juve, McKennie vicino alla cessione

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica uno dei primi a partire della società bianconera è il centrocampista americano Weston McKennie. Con l’esplosione di Fagioli e Miretti il giocatore non è più una priorità del club ed anzi potrebbe lasciare in caso di interessanti offerte di calciomercato.

Nelle ultime settimane si è discusso di un forte interesse di diversi club inglesi e Repubblica, nello specifico, sottolinea il forcing del Leeds, club impegnato nella zona medio-bassa del campionato inglese ma a caccia di rinforzi. Il giocatore valuta il trasferimento e la Juve spera visto che in caso di ok il club incasserebbe una cifra di circa 30 milioni di euro, una vera manna per le casse bianconere. I prossimi giorni di calciomercato saranno decisivi e la società torinese attende novità, ora dopo ora.