Ronaldo, pessima prestazione: l’Al Nassr perde la Supercoppa

Pessimo inatteso inizio per Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: 2/2 sconfitte ed eliminazione in Supercoppa d’Arabia.

Dalle 19:00 italiane è andata in onda la semifinale di Supercoppa d’Arabia fra l’Al-Ittihad e l’Al-Nassr, a Riad. Una competizione che fino a poco tempo fa avrebbe raccolto nel Vecchio Continente soltanto appassionati di nicchia e invece quest’oggi è stata trasmessa su diverse piattaforme. Niente di sorprendente, se ricordiamo che in campo c’era Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è abituato ad attrarre interesse su di sé. D’altronde si tratta di uno dei giocatori più imponenti della storia del calcio. Tuttavia, in questo frangente della sua carriera si aggiunge anche la curiosità critica di vederlo in un contesto meno competitivo come il campionato dell’Arabia Saudita.

CR7 e famiglia vi sono arrivati a gennaio, dopo l’ufficialità dello scorso 30 dicembre 2022. Una decisione inattesa, considerato che, dopo la consensuale risoluzione del contratto col Manchester United, l’attaccante era stato avvicinato a diversi club europei e sembrava non volerne sapere di un trasferimento in Oriente.

Ronaldo comincia col piede storto: Al-Nassr fuori dalla prima competizione

La gara contro l’Al-Ettifaq, il 22 gennaio 2023, ha segnato il debutto assoluto di Cristiano Ronaldo nel calcio arabo. Una realtà che ha difeso pubblicamente, cercando di schivare le accuse di coloro che relazionavano la sua scelta di vita a una questione di natura economica (il contratto è di circa 200 milioni con scadenza nel 2025, ndr). CR7 ha indossato la fascia da capitano, ma il suo appeal non è servito a molto: l’esordio è stato con una sconfitta per 1-0. Stesso epilogo ha avuto la semifinale di Supercoppa d’Arabia. L’Al-Nassr si è arreso con un passivo pesante ai rivali: 3-1. L’unica rete è stata di Talisca, mentre Al-Ittihad ha ottenuto la finale.

180′ in 2 partite, ma ancora 0 gol e 0 assist. Non soltanto, i tiri nello specchio della porta sono una penuria rispetto ai suoi standard, ovvero 5. Un solo passaggio chiave, con scarni 6 duelli vinti su 17. Quanti palloni persi? Ben 22. Sono i dati di ‘Sofascore’ su Cristiano Ronaldo, quelli che danno un’idea di come l’impatto non sia stato dei migliori. E non di certo per l’elevata competitività del campionato locale, che tutto si può dire fuorché che sia a livello dei top 5 europei, bensì evidentemente per lo scotto da pagare, ovvero quello di adattarsi a un contesto diverso in ogni sua sfaccettatura. Il dato più sorprendente è che l’Al-Nassr aveva una striscia di risultati utili pazzesca, ovvero imbattuta dal 3 settembre passato. L’arrivo di CR7 è coinciso con 2/2 sconfitte. Non di certo un dato di cui essere felici.