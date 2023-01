Osasuna-Atletico Madrid, Cruz sfida il suo passato: “Sarà un match speciale”

Il difensore dell’Osasuna Juan Cruz affronterà nel weekend una sfida speciale contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio.

Questa giornata di campionato spagnolo vedrà sfidarsi Osasuna ed Atletico Madrid, sfida di alta classifica della Liga ed un match molto importante per Juan Cruz. Il difensore trentenne è una delle pedine fondamentali dell’Osasuna, un giocatore che guida la difesa e che vivrà una giornata davvero speciale.

Cruz affronterà i Colchoneros, la squadra dove è cresciuto e dove ha mosso i primi passi in chiave calcio. Cruz affronterà tra l’altro anche Koke e Marcos Llorente, due ex compagni con il quale ha comunque un ottimo rapporto. Cruz ha disputato 1199 minuti in questa stagione, è il quarto calciatore con più presenze ed è ormai una pedina fondamentale del club basco.

Cruz, dopo l’avventura all’Atletico, è andato in Italia dove ha giocato a Bologna. Qui ha fatto zero presenze stagionali in campionato ma ha debuttato in Coppa Italia contro il Napoli. Cruz ha ricordato i tempi di Bologna ed il ruolo che hanno avuto nella sua carriera Marco Di Vaio e Diego Perez: “Loro erano come i miei genitori. Mi trattavano davvero come un figlio”. Il difensore ha avuto diversi problemi legati agli infortuni, ma ora è ormai un calciatore chiave del suo club.

Osasuna, Cruz e numeri da record

Il club spagnolo ha pagato 3 milioni di euro e Cruz è il difensore più costoso della storia del club. Il giocatore ha raccontato: “L’adattamento alla Liga per me non è stato semplice, una nuova storia e una nuova città. Sono arrivato subito nella prima divisione e ambientarmi non è stata semplice. La squadra e il gruppo mi ha aiutato molto, Alvaro Zazo è un mio amico ed è stato decisivo per farmi ambientare”. Poi il difensore ha proseguito: “Io vengo dal basso e so quanto ho combattuto per essere qui. Mi sento un gladiatore e lo mostro sul campo”.

Il calciatore ha ricordato i tempi dell’Atletico Madrid e ha svelato: “Mi sono allenato con campioni come De Gea, Koke e Morata, ho grandi ricordi di quella esperienza e non vedo l’ora. Sarà una sfida speciale e non vedo l’ora che arrivi. Osasuna e Atletico Madrid si affronteranno per la Champions League, una situazione inedita.