Zaniolo e la Roma: tutto quello che poteva essere e, invece, non è stato

Zaniolo e l’addio annunciato alla Roma: ora Mourinho dovrà trovare un altro fantasista. Rimpianti e what if di un addio (quasi) annunciato.

La rottura è stata totale. Galeotto fu quel rinnovo di contratto, basato anche su richieste che forse non rispecchiavano a pieno il suo effettivo contributo in campo. L’amarezza, intanto, rimane: l’addio imminente tra Zaniolo e la Roma si porta dietro tanti rimpianti, tanti rammarichi e la consapevolezza che qualcosa è stato gettato via. Dall’una e dall’altra parte, seppur la formazione giallorossa abbia fatto il possibile per aspettare una piena fioritura dell’ex Inter.

Quando venne fuori nel 2018, quasi come una mera provocazione del CT Mancini, il nome di Nicolò Zaniolo sembrava non aggiungere nulla ad una Roma che si prospettava in rampa di lancio, dopo la semifinale di Champions raggiunta qualche mese prima contro il Liverpool. E invece, la stella dell’ex nerazzurro ha iniziato a brillare sino al crocevia della doppietta con il Porto, dove anche l’Europa si accorse dello straripante talento del numero ventidue giallorosso.

Roma-Zaniolo, quanti infortuni e quanti rimpianti: ora Nicolò cerca fortuna altrove

Di qui sono arrivati gli infortuni, i lunghi stop per il problema al crociato, le voci di mercato, le incomprensioni con la dirigenza circa il rinnovo. E anche qualche comportamento che non è andato giù al CT Roberto Mancini e a parte della stessa tifoseria giallorossa. Eppure, il talento di Nicolò Zaniolo è lì sotto gli occhi di tutti. Quella capacità di unire fisico, forza e qualità, come nella rete che a Tirana ha deciso la finale con il Feyenoord. E tra alti e bassi, tra le righe di questo complicato rapporto, c’è tutto il rammarico del football made in Roma.

C’è tutta l’amarezza di non aver conosciuto quello che poteva essere, ma di constatare solamente quello che è stato: un matrimonio giunto al divorzio. Se col rossonero del Milan o del Bournemouth, ora Zaniolo cerca un nuovo lido dove rilanciare la propria fortuna. Sarà finalmente il momento di sbocciare oppure il suo nome resterà parcheggiato a quello degli altri what if del calcio italiano?