Milan, Maldini deve sbrigarsi: due nomi per cambiare il futuro

Il duo Maldini-Massara ha individuato due rinforzi giovani per il Milan: uno dei due può arrivare direttamente dal Sudamericano Under-20.

Tutto sembra dimostrare giorno dopo giorno che il Brighton sta divenendo un esempio virtuoso da seguire, se ci si focalizza sul modo in cui la società inglese ha cominciato a imbastire contatti col Sudamerica. Oltre a concentrare le sue idee nel creare sinergie con procuratori ed agenti, che spesso posseggono una grossa fetta del cartellino dei calciatori, la proprietà ha compreso l’importanza di non limitare le risorse ad Argentina e Brasile: c’è molto da apprezzare e scovare anche nell’area geografica adiacente.

Fra i club che seguono la falsariga del Brighton rientra ultimamente più di prima il Milan. I rossoneri hanno adottato una politica di contenimento dei costi. L’intenzione è quella di evitare grossi esborsi per non finire con i conti in rosso. Ciò significa che il calciomercato di Maldini e Massara si fonda più sulle intuizioni che sui grandi nomi. Certo, forse non tutte saranno indovinate. Ma chi può dirlo? Il club milanese vanta contatti con ogni dove e un settore scouting di indiscutibile livello.

Sarà per questo che uno degli acquisti di gennaio, con grande sorpresa degli amanti dei trasferimenti, è stato quello di Devis Vasquez, giovane portiere del Guarani paraguaiano. L’estremo difensore colombiano extracomunitario classe 1998 è giunto a titolo definitivo per soli 400.000 euro. Una scommessa, la cui resa non dovrebbe apportare danni. Qualora non fosse soddisfacente, l’esborso è stato minimo e il cartellino può essere rivenduto, anche in patria. Tuttavia, ci sono anche altri profili monitorati.

Il Milan riattiva la sonda sudamericana: chi è Dario Osorio

Gli ultimi due, secondo quanto raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero il cileno Dario Osorio e Stefanos Tzimas, già accostato alla Fiorentina. Il greco è un classe 2006 e si disimpegna come punta in patria, nel PAOK Salonicco. Il primo dei due ha appena 19 anni. Il cileno è un’ala destra classe 2004, attualmente impegnato con l’Universidad de Chile, la seconda squadra più nota del paese dopo il Colo Colo.

Sebbene il movimento calcistico locale abbia subito un calo di valori dopo la Generación Dorada di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, non mancano delle “stelline” e Osorio ha tutto il potenziale per potersi confermare tale. Il giovane attaccante si disimpegna anche da trequartista sebbene con meno frequenza e viene definito come ‘La Joya’. Il Milan non vorrebbe perdere troppo tempo, perché Osorio è già nel radar di tanti osservatori, accorsi in Colombia per seguire il Sudamericano Under-20. Proprio nella kermesse il calciatore si sta esprimendo bene nel 4-2-3-1 di Ormazobal ed ha fornito ben due assist ai compagni di squadra, in tre sfide. I due punti critici sono che si tratta di un extracomunitario di passaporto e che piace anche all’Aston Villa, che potrebbe aver avanzato un’esosa offerta da 15 milioni di euro.