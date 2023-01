Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo: Pioli gongola

Il Milan, in queste ore, ha trovato l’accordo decisivo con un proprio calciatore. L’accordo è ad un passo, si attende l’annuncio.

Il Milan, in questa finestra invernale del mercato, ha scelto di non investire e di mantenere la rosa attuale. Il tecnico Stefano Pioli, come da lui stesso dichiarato ieri in conferenza, ritiene infatti di possedere già le risorse necessarie per condurre la propria squadra fuori dall’attuale calvario. Un piano concordato con Paolo Maldini il quale, nei giorni scorsi, aveva comunque tentato di prendere Nicolò Zaniolo.

L’esterno è in rotta con la Roma ed ha fatto sapere di voler lasciare la capitale nel minor tempo possibile. Le varie offerte pervenute sulla scrivania del direttore generale Tiago Pinto, però, non si sono rivelate soddisfacenti dal punto di vista economico. L’ex Inter, invece, ha personalmente detto di “no” alle avances dal Newcastle e dal Bournemouth. I rossoneri, dal canto loro, avevano tentato di farsi avanti mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni condizionato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Una proposta che non ha affatto scaldato il cuore del manager giallorosso. La trattativa è quindi finita su un binario morto con il Milan che, come detto, continuerà a fare affidamento sui calciatori attualmente a disposizione di Pioli. Molte speranze, in particolare, sono riposte su Olivier Giroud risultato più volte determinante per le sorti dei Campioni d’Italia nella prima metà della stagione ma apparso scarico in queste ultime settimane.

Milan, blindato Giroud: in arrivo il nuovo rinnovo

Il francese è legato al club fino a giugno tuttavia la sua permanenza a Milano è destinata a durare a lungo. I contatti riguardanti il prolungamento sono andati avanti in maniera proficua, al punto da consentire alle parti di individuare un principio d’intesa. L’ex Arsenal e Chelsea, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, firmerà per un altro anno e percepirà lo stesso stipendio guadagnato finora (3.5 milioni).

L’accordo è totale, con l’annuncio ufficiale destinato ad arrivare a stretto giro di posta. Giroud, in 25 apparizioni complessive, ha totalizzato 9 reti di cui 5 in Serie A e 4 in Champions League. Un bottino arricchito dai 6 assist piazzati in favore dei compagni. Numeri che Giroud proverà ulteriormente a migliorare nelle prossime settimane. Il Milan, alla luce delle difficoltà vissute da Divock Origi, si aggrapperà a lui per invertire il trend negativo e tornare a macinare punti.