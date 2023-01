Dall’Inghilterra – Roma, Mourinho pensa all’addio? La destinazione è inaspettata

Josè Mourinho è uno dei segreti dei risultati della Roma. Il club giallorosso è protagonista sia in Italia che in Europa.

L’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma ha vissuto diversi alti e bassi. Da un lato la società ha fatto grossi investimenti e si aspettava subito grandi risultati, ma dall’altro il tecnico ha vinto un titolo dopo diverso tempo. La Roma ha conquistato nel 2022 la Conference League e i risultati degli ultimi mesi stanno facendo sognare i tifosi.

Il club è in piena lotta Champions League, a solo un punto dal Milan ed a pari merito con Lazio e Inter. I tifosi sono entusiasti e sognano grazie al tecnico portoghese, allenatore che ha portato la squadra di nuovo in lotta per obiettivi importanti. La Roma è tornata un grande club e quest’anno ha anche la possibilità di vincere un altro trofeo, tra il calendario agevole in Coppa Italia e le possibilità (seppur minori) in Europa League.

Neanche situazioni come il caso Zaniolo hanno allarmato i tifosi, raggianti per vedere il proprio club cosi in alto. Nelle ultime ore una notizia ha messo in allarme e non poco la squadra capitolina, notizie relative al futuro del proprio tecnico. Attualmente Mourinho è saldo sulla panchina giallorossa ma presto le cose potrebbero clamorosamente cambiare.

Roma, il futuro di Mourinho è in bilico?

Secondo quanto riporta il Daily Mail il tecnico sognerebbe di tornare in Premier League, campionato dove Josè ha già allenato ed ha ottenuto grandi soddisfazioni. Mourinho ritroverebbe inoltre la sua famiglia, che, da anni, vive in Inghilterra. Le ultime sul tecnico allarmano e non poco il club giallorosso.

Nello specifico Mourinho guarderebbe in casa Chelsea. Il tecnico ha già allenato due volte la panchina dei Blues e non disdegnerebbe un terzo clamoroso incarico. Attualmente il Chelsea è guidato da Potter, arrivato per sostituire Tuchel, ma non è escluso che la società possa cambiare in caso di troppi passi falsi. I tifosi dei Blues accoglierebbero a braccia aperte Mourinho mentre la Roma e i suoi tifosi tremano.