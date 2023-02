Milan-Bakayoko, storia di mercato senza pace: ecco cos’è accaduto

Quella tra il Milan e il profilo di Tiemoué Bakayoko appare una storia di mercato senza pace: ecco cos’è accaduto con l’ultima sessione di mercato.

Il futuro di Tiemoué Bakayoko appare, ancora una volta, tutto da scrivere. Il rossonero, di proprietà del Chelsea, anche in questa sessione di mercato non si è mosso da Milano. Nonostante i diversi club interessati a lui. Ecco allora cos’è accaduto, soprattutto con l’Adana Demirspor, per cui il giocatore aveva aperto alla cessione al fotofinish.

Sembra essere una storia infinita quella tra Tiemoué Bakayoko e l’impossibilità di una cessione che si concretizzi. Perché il giocatore vorrebbe più spazio in campo, cosa che tra le file rossonere non sta avvenendo ormai da diverso tempo. Nella giornata di ieri poi, ultima di calciomercato invernale, ha parlato anche il suo procuratore, Federico Pastorello ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Purtroppo – ha affermato – non ha avuto la possibilità di accasarsi alla Cremonese per una serie di problemi. Lione? Credo di no, situazione un po’ complessa a causi di alcuni problemi dovuti alla cessazione del prestito tra Chelsea e Milan. È una situazione un po’ complessa e i tempi sono ristretti per il cambio di maglia”. E infatti neppure il passaggio al Lione si è potuto concretizzare. Così come quello all’Adana Demirspor per cui tutto sembrava essere in dirittura d’arrivo.

Milan, Bakayoko resta fino alla fine della stagione: ecco cos’è accaduto in questa finestra di calciomercato

A fare il punto della situazione relativo al presente e al futuro di Tiemoué Bakayoko è stata la redazione di ‘Tuttomercatoweb’. Il centrocampista inglese, con il cartellino di proprietà del Chelsea ma in prestito al Milan, pur avendo aperto alla cessione alla fine dei giochi resterà nel club rossonero fino alla fine di questa stagione. ‘TMW’ ha raccontato cos’è accaduto.

“L’operazione – si legge – per il trasferimento all’Adana Demirspor doveva esser messa in piedi col mercato inglese ancora aperto, visto che il centrocampista è di proprietà del Chelsea”. Qual è stato allora il problema? Così ‘TMW’: “Le parti non sono però riuscite in tempo a definire l’affare e allora per Bakayoko proseguirà l’avventura rossonera fino al termine della stagione”.