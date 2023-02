Dopo il Napoli, anche la Roma: un’altra impresa della Cremonese

Da pochi minuti è terminato il quarto di finale di Coppa Italia tra la Roma e la Cremonese con il risutaltod di 1-2 a favore degli ospiti.

La prima occasione della gara capita sui piedi sul giovane Tahirovic, servito da un ottimo lancio di Cristante, ma il suo tiro a volo viene parato da Sarr.

All’improvviso, esattamente al minuto 26, Kumbulla sbaglia in maniera incredibile lo stop e lancia Dessers, che viene atterrato da Rui Patricio. L’arbitro Fabbri assegna un calcio di rigore, realizzato poi dallo stesso centravanti della Cremonese. La Roma accusa la rete subita, visto che non riesce a creare più occasioni da gol.

Anzi, nei minuti finali della prima frazione di gara, sono gli ospiti a sprecare un contropiede di tre contro quattro con Afena-Gyan. Il secondo tempo inizia con gli ingressi in campo di vari Dybala, Smalling e Zalewski e Matic, ma tra le due squadre è la Cremonese a segnare ancora una volta.

Coppa Italia, la Cremonese compie un altro miracolo ed elimina la Roma

Al 50’ Pickel è bravo a sfruttare un errore di Ibanez, lanciando in profondità Okereke. L’attaccante la mette in mezzo per Tsadjout, ma è Celik che, incredibilmente, manda il pallone dentro alla propria porta. La Roma risponde tre minuti dopo con la conclusione di Zalewski: bravo Sarr a deviare in angolo.

Lorenzo Pellegrini ci prova al 64’ con una semirovesciata, ma l’estremo difensore della Cremonese si fa trovare ancora pronto. Dopo cinque minuti c’è il tentativo di Dybala su punizione: sfera che si spegne di poco a lato. La Roma non demorde e sfiora altre due volte il gol, ma prima Chris Smalling manda a lato da ottima posizione e poi Abraham colpisce un palo davvero incredibile.

La Cremonese si rifà vedere all’85’ con Ghiglione che conclude in porta: respinge Rui Patricio. Al 91’ ci prova ancora Dybala, ma il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. La gara si conclude con il gol di Belotti che dà qualche speranza ai tifosi del team guidato da José Mourinho, ma è il team lombardo a passare il turno. La squadra di Ballardini sfiderà in semifinale la Fiorentina, che ha eliminato il Torino.