Calciomercato Inter, non solo Skriniar: c’è l’offerta per il top, Inzaghi trema

L’Inter di Simone Inzaghi lavora in vista dei prossimi impegni di campionato. Il club nerazzurro è alle prese anche con il mercato.

Questa sera sarà ufficialmente completato il quadro per le semifinali di Coppa Italia. Juventus e Lazio si contenderanno a Torino un posto tra le ultime quattro della competizione e la vincente affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, campione in carica e ritrovata dal punto di vista dei risultati. Il club nerazzurro ha battuto l’Atalanta martedì sera conquistando un successo fondamentale per vari motivi.

Dalla qualificazione fino ai rumors di mercato con il club alle prese con la vicenda Skriniar per tutta la sessione invernale. Il calciatore nerazzurro ha deciso alla fine di rifiutare l’offerta di rinnovo e ha trovato l’accordo con il PSG. Non per gennaio ma a giugno il calciatore slovacco vestirà la maglia dei parigini. C’è grande delusione in casa nerazzurra per questa scelta, ma alla fine sia i tifosi che la squadra hanno capito che bisogna mettere tutto da parte e pensare alle prossime sfide.

La società nerazzurra ha diversi big con il contratto in scadenza e una situazione piuttosto preoccupante. Il reparto difensivo è tutto in scadenza, a partire da Handanovic fino a D’Ambrosio e De Vrij. Senza dimenticare che occorre riscattare Acerbi, difensore solo in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio di Claudio Lotito.

Inter, futuro in bilico per De Vrij

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un’interessante indiscrezione sul futuro dell’olandese Stefan De Vrij. Il calciatore è in scadenza di contratto, da tempo l’entourage è al colloquio con l’Inter per il rinnovo e ora potrebbero esserci clamorose novità. Il suo contratto scade a giugno, ma non è sicuro che Stefan resterà a Milano.

Secondo quanto riporta Tuttosport diversi club inglesi e spagnoli si sono mossi in anticipo con De Vrij ed avrebbero contattato l’entourage dell’olandese. Tra gli altri De Vrij piace molto al Villarreal, club spagnolo molto ambizioso. Il club del ‘Sottomarino giallo’ potrebbe perdere a giugno Raul Albiol e De Vrij è tra i vari nomi candidati alla squadra iberica. Dopo Skriniar i nerazzurri potrebbero perdere un altro big.