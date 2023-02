Inter-Skriniar, la decisione di Inzaghi per il girone di ritorno

Skriniar resterà all’Inter fino al termine della stagione. E’ questa la sentenza della sessione del calciomercato invernale, la quale ha sancito la conferma del centrale difensivo slovacco in maglia nerazzurra anche per il girone di ritorno

Quale sarà la decisione di Inzaghi su Skriniar in vista del girone di ritorno? Sarà ancora titolare o il tecnico nerazzurro potrebbe escluderlo dalla formazione tipo dei nerazzurri? La sensazione è che difficilmente Inzaghi boccerà l’ex Sampdoria per la seconda parte dei stagione. Skriniar, dopo aver già firmato un nuovo contratto con il PSG, seguirà le orme di Perisic e lavorerà d’assoluto professionista fino al termine della stagione, difendendo i colori nerazzurri con il solito carisma e temperamento.

Inzaghi gli darà fiducia e punterà ancora su di lui. Occhio, però, a Darmian. L’ex terzino del Manchester United, in gol anche nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, potrebbe insidiare la titolarità di Skriniar nel ruolo di centrale destro della difesa a tre. Ciò che va escluso tassativamente è l’esclusione di Skriniar dalla rosa nerazzurra. Scenario impossibile e contro-produttivo per tutti.

L’ex centrale difensivo della Sampdoria onorerà la maglia dell’Inter fino a fine stagione, per poi sposare l’oneroso ingaggio da quasi 10 milioni di euro sponda PSG. In chiave cessioni, inoltre, resta da valutare il futuro di Correa, Lukaku e Dumfries. Sono attese novità nel corso della prossima sessione di mercato estiva. Punto interrogativo anche su Brozovic, inseguito dal Barcellona.

Skriniar resta all’Inter: sarà ancora titolare

Nessuna bocciatura per Skriniar dalla formazione titolare a prescindere dall’addio ormai confermato dalla firma sul contratto con il PSG. Ritornando al capitolo cessioni, Brozovic piace al Barcellona e potrebbe lasciare l’Inter in estate per un cifra superiore ai 50 milioni di euro. La conferma di Calhanoglu nel ruolo di regista, infatti, potrebbe aprire le porte all’addio del croato.

Da valutare anche il futuro di Correa e Dumfries. Il primo piace a diverse squadre di Liga e Premier League, il secondo potrebbe lasciare Milano in estate di fronte a un’offerta da 40 milioni a salire. L’Inter aprirebbe alla sua cessione per far cassa in vista della programmazione futura..