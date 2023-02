Lazio, colpo a sorpresa dal Sudamerica. L’agente: “L’ha voluto Sarri”

Colpo a sorpresa della Lazio durante l’ultimo giorno di calciomercato: chi è il paraguaiano Diego Gonzalez e perché i biancocelesti l’hanno portato in Italia dalla Serie B messicana.

Durante l’ultima giornata di calciomercato invernale la Lazio ha sorpreso tutti, fra le tante trattative, con la conclusione di una per un attaccante che in molti, fino al comunicato del club sul proprio sito ufficiale, non avevano idea di chi fosse. La società di Claudio Lotito ha acquisito a titolo temporaneo il cartellino di Diego Gonzalez. L’attaccante paraguaiano arriva dalla squadra messicana del Celaya FC in prestito con diritto di riscatto che può divenire obbligo, a seconda del verificarsi o meno di determinate condizioni sportive. Queste ad oggi non meglio specificate nell’annuncio.

Mentre i tifosi della Lazio hanno cominciato a googlare il nome dell’esterno/ala classe 2003, i tifosi del Celaya sono rimasti interdetti e anche tristi per la notizia. Infatti lo stesso club di seconda divisione messicana ha condiviso un tweet con le migliori giocate del calciatore. Poi ha lanciato l’appello: “Lazio, prenditi cura di lui per favore”. Ma come ha fatto la Lazio a ritrovare un calciatore che gioca in un campionato così remoto e perché ha deciso di scommettere su un profilo così giovane con poca esperienza? La verità è che spesso gli inesperti siamo noi.

Studiando a fondo il progetto calcistico biancoceleste, c’è da dire che l’affare non rappresenta una grossa novità. Il presidente Lotito insieme allo staff di Tare sono gli stessi che avevano individuato l’argentino 18enne Luka Romero e l’hanno poi tesserato. Mentre Sarri ha provveduto all’esordio in prima squadra lo scorso 28 agosto, facendolo subentrate a Felipe Anderson durante la sfida contro lo Spezia. Casualità: Romero è nato proprio in Messico da dove adesso arriverà Diego Gonzalez.

La Lazio porta in Serie A Diego Gonzalez: i dettagli

A essere precisi il paraguaiano arriverà dalla Colombia, dov’è impegnato a difendere i colori della Nazionale Albirroja nel Sudamericano Sub-20, la competizione alla quale la società biancoceleste ha posto un veto rispetto alla partecipazione di Luka Romero. Ha rigettato la richiesta della Federazione argentina a lasciarlo partire, essendo in corso la metà della stagione sportiva europea.

Proprio la competizione continentale è stata la vetrina perfetta per convincere la Lazio a puntare sul giovane attaccante del Paraguay. Osservatori, agenti e dirigenti da tutto il mondo accorrono su questi spalti per non lasciarsi sfuggire le giovani e promettenti stelle del calcio. Inoltre, il movimento calcistico guaraní e in grandissima crescita e infatti la formazione nella quale milita Diego Gonzalez si è qualificata alle fasi finali con due vittorie, un pareggio e una sconfitta nel competitivo girone con Brasile, Colombia, Argentina e Perù. Lasciandosi dietro non soltanto Los Incas ma la competitiva Albiceleste di Mascherano.

Le parole dell’agente del paraguaiano

La Lazio ha avanzato la sua scommessa con Gonzalez, il quale verosimilmente starà a metà fra Primavera e prima squadra. Con Maurizio Sarri pronto a lavorarci per renderlo pronto e maturo. D’altronde l’agente del giovane attaccante 20enne ha confermato che l’interesse del mister toscano è fra i principali fattori che hanno spinto al trasferimento, oltre alla grande opportunità di sbarcare in Serie A.

Il giornalista Bruno Pont su Twitter ha riferito tali dichiarazioni del procuratore Iraultza Arrese: “Partecipando al Sudamericano qui in Colombia c’erano diversi club interessati. Alla fine abbiamo preso la decisione di portarlo alla Lazio. Il suo arrivo è stata un’espressa richiesta di mister Sarri”. Ora bisognerà essere pazienti e attendere di comprendere come si svolgerà il cammino del Paraguay al Sudamericano Sub-20. Se Gonzalez arrivasse tra semifinale e finale, non arriverebbe in Italia prima di fine febbraio. Il torneo volgerà al termine il prossimo 12 febbraio 2023.