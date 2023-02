“Non lo ero nemmeno a scuola…”: Juventus, Allegri parla dopo la Lazio

Mister Max Allegri è intervenuto in diretta al termine della vittoria della Juventus sulla Lazio in Coppa Italia: i bianconeri hanno conquistato il pass per le semifinali.

Una sola rete ovvero quella di Gleison Bremer ha restituito un mezzo sorriso alla Juventus. Dopo settimane veramente sul filo del rasoio per la penalizzazione di 15 punti e solo uno in tre giornate di campionato, la formazione bianconera in casa batte la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il gol del difensore brasiliano porta il risultato necessario per strappare un pass per la semifinale. In occasione della stessa la Juventus si dovrà misurare con l’Inter, che ieri altrettanto di misura ha sconfitto l’Atalanta a San Siro.

Le due gare che porteranno alla finalissima sono Inter-Juventus e Cremonese-Fiorentina, le quali si disputeranno con andata e ritorno. Le date previste corrispondono al prossimo 4 aprile e poi la decisiva avrà luogo il 25 dello stesso mese. C’è tempo per prepararsi e per i bianconeri potrebbe trattarsi dell’occasione giusta per il riscatto definitivo dopo essere sprofondata in classifica e anche moralmente.

Coppa Italia, Juventus in semifinale: le parole di Allegri

Ai microfoni di ‘Mediaset’ è intervenuto mister Massimiliano Allegri, il quale ha commentato così la vittoria di carattere contro la Lazio del tecnico Sarri, col quale si è scambiato un abbraccio sorridente a inizio match: “È stata una nella partita, abbiamo concesso alla Lazio poco e niente. La cosa più importante è stata l’atteggiamento. Col Monza avevamo sbagliato, prendendo poi delle reti evitabilissime. I ragazzi sono grandi e responsabili, per vincere serve lo spirito oltre alla tattica e alla tecnica. Oggi abbiamo vinto molti duelli e giocato in maniera ordinata. Affrontare la Lazio non è semplice, perché si scatena in velocità”.