Milan in apprensione per Maignan: Tottenham a rischio? Le ultime

Il Milan attende con ansia il rientro in gruppo del suo portiere Mike Maignan, ma resta in apprensione per le sue condizioni fisiche. Ecco cosa filtra.

Il Milan appare sempre più in apprensione per la situazione che sta riguardando il suo portiere Mike Maignan. L’estremo difensore francese, che avrebbe voluto prendere parte ai Mondiali con la sua Nazionale, è fermo ai box dal lontano 19 ottobre del 2022. E la sua assenza si sta facendo sempre più pesante. Ecco cosa filtra sulle sue condizioni.

Mike Maignan ha dimostrato di essere, nella scorsa stagione, un vero e proprio fattore in più del Milan. Ed è stato anche grazie alle sue parate e ai suoi riflessi impeccabili che il Diavolo ha vinto uno Scudetto combattuto (quasi) fino all’ultimo minuto.

In questo momento di crisi per la squadra di Stefano Pioli, con il Derby contro l’Inter alle porte, sarebbe stato importantissimo poter avere a disposizione Mike Maignan per ripartire e reagire. Ma da ciò che trapela ci sarebbe ancora da aspettare per il suo rientro. Le ultime sul suo infortunio al polpaccio.

Milan, possibile forfait per Maignan (anche) contro il Tottenham in Champions League: le ultime su di lui

A fare il punto della situazione sulle condizioni del portiere rossonero, è stata quest’oggi ‘La Repubblica’: “Maignan – si legge sul quotidiano – è ancora alle prese col suo infortunio-tormentone. Rimane ancora forte il dubbio sulla sua presenza in porta a San Siro la sera di San Valentino (ovvero per la gara contro il Tottenham, ndr)”.

Il portiere si è fatto male al polpaccio sinistro mentre prendeva parte con la Francia alla sfida contro l’Austria in Nations League. Uno stop che si è rivelato più lungo del previsto e che sta mettendo in seria difficoltà il Milan, club che di lui ha fatto uno dei punti forti della squadra nella scorsa stagione nonostante l’addio di Donnarumma che ha smosso un po’ gli equilibri.

In conclusione, ‘La Repubblica’: “Non è semplice la gestione della cicatrice sul muscolo incriminato, uno tra i più delicati per qualsiasi atleta e a maggior ragione per un calciatore e per un portiere, che con i balzi continui sollecita in continuazione la zona ferita. Maignan è tecnicamente guarito, ma sul polpaccio sinistro la cicatrice non è ancora forte ed elastica al punto da scongiurare il rischio di una ricaduta“. C’è con molta probabilità perciò da attendere ancora, con i tifosi rossoneri che hanno iniziato da diverso tempo a scalpitare per il suo rientro.