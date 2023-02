Celta Vigo, la salvezza passa da Javi Galan: solo Vinicius ha fatto meglio

Javi Galan è uno degli elementi chiave in Spagna del Celta Vigo. Il giocatore è fondamentale per la salvezza del club.

Il Celta Vigo sarà impegnato nel prossimo turno di campionato contro il Betis Siviglia, una trasferta che si preannuncia durissima. Il club spagnolo è in piena lotta salvezza, sedicesimo e con un punto di vantaggio sull’Almeria terzultimo. Uno degli uomini chiave del club biancoverde è il terzino Javi Galan, ventottenne calciatore del club spagnolo e pilastro del Celta.

Galan è arrivato a Vigo due stagioni fa e da quel momento è diventato letteralmente insostituibili. In due campionato ha saltato solo un paio di gare, ma anche quest’anno ha collezionato ben 19 partite in campionato, pilastro assoluto e ha saltato solo le gare di Coppa del Re.

Il tecnico Carlos Carvahal ha provato il difensore in tutti i ruoli possibili, spostandolo su entrambe le fasce e talvolta anche nel ruolo di mediano. Galan ha sempre risposto presente ed il suo rendimento è stato ben oltre la sufficienza. Parliamo di un calciatore che ha un ottimo rendimento nella fase offensiva, ma non disdegna talvolta un aiuto nella fase difensiva e i tifosi sono presto diventati entusiasti del calciatore.

Celta Vigo, Galan meglio di tanti big

Nonostante una posizione in classifica molto complicata Galan si è ritagliato e i suoi numeri sono superiori a calciatori del suo ruolo nel calibro di Gaya, Mendy e Alejandro Balde. Galan ha totalizzato ben 67 dribbling, è il calciatore con più dribbling in Liga e solo Vinicius ha fatto meglio. La sua crescita è evidente e il suo apporto è fondamentale per il club iberico.

Javi Galan è un calciatore che può far bene sia con la difesa a 3 che a 4, giocando come esterno nel 3-5-2. Galan ha 28 anni, ma resta un calciatore appetibile e i suoi numeri sono chiari a tutti. Ogni tecnico passato negli ultimi anni nei suoi club ha contato sul calciatore e Galan è un giocatore molto interessante. Il Celta Vigo punta la salvezza e Javi è uno degli elementi chiave del club.