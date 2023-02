De Rossi furioso sul calciomercato: “Non devo farmi andare bene tutto”

Parole durissime in conferenza stampa da parte del tecnico della SPAL, l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi.

L’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della SPAL è iniziata lo scorso ottobre. Fino a questo momento l’ex centrocampista e capitano della Roma non è però riuscito ad imprimere alla squadra di Ferrara la svolta. Sono infatti 14 i punti fino a qui raccolti, sufficienti ad uscire dalla zona retrocessione, ma non a svoltare la stagione.

C’era quindi molta attesa per il mercato di gennaio, il primo sotto la guida di De Rossi. La speranza del tecnico era quella di poter avere una rosa maggiormente in linea con le sue esigenze. Dal calciomercato invernale arrivati Fetfatzidis, Brazao e soprattutto l’ex compagno di squadra Radja Nainggolan. Acquisti che però, secondo De Rossi, non sono sufficienti.

L’ex Roma non si fa problemi a dirlo e a mettere nel mirino il ds dei ferraresi Lupo il quale, invece, aveva parlato di mercato soddisfacente per l’allenatore. “Il direttore dice che sono soddisfatto del mercato? Strano, io sono abituato a parlare per me e lui sa perfettamente che quello che dice non è vero.” ha dichiarato De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia della complicata partita contro il Bari.

SPAL, De Rossi non le manda a dire: “Mercato surreale!”

“Chiariamo, ho giocatori straordinari e so che per me si butterebbero nel fuoco come farei io per loro.” ha continuato De Rossi. “Ma credo che bisognerebbe collaborare ed ascoltare le richieste dell’allenatore. Questo non è successo, mi sono trovato in una prima sessione di mercato che è stata surreale. Non mi vengono in mente altre parole per descrivere la situazione.”

De Rossi ha poi rincarato la dose: “Il presidente lo sa, i dirigenti lo sanno. Questa situazione mi è dispiaciuta molto, non lo nascondo. Almeno adesso per fortuna non si parlerà più di mercato. Però non è corretto che, solo perché sono giovane e alle prime esperienze, devo farmi andare bene qualsiasi cosa.”