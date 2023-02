Cannavaro esonerato dal Benevento: i campani rischiano la Serie C

L’ex capitano della nazionale campione del mondo esonerato dal Benevento. Per Cannavaro fatale la sconfitta col Venezia.

Si conclude nel peggiore del modi l’avventura da allenatore del Benevento per Fabio Cannavaro. L’ex difensore tra le altre di Napoli, Parma e Juventus è stato infatti sollevato dall’incarico dopo la sconfitta interna di quest’oggi contro il Venezia.

Fabio Cannavaro col Benevento era alla primissima esperienza come allenatore in Italia. Dopo una discreta carriera in panchina tra Arabia Saudita e soprattutto Cina, l’ex capitano della nazionale italiana, con la quale ha avuto l’onore di alzare la Coppa del Mondo nel 2006, aveva deciso di tornare in Italia e provare a raddrizzare la stagione fino a quel momento sottotono del Benevento.

Le aspettative si sono però scontrate con la realtà. In 17 partite da settembre ad oggi il Benevento ha raccolto solo 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi ed altrettante sconfitte. Un bottino non certo in linea con la aspettative societarie, con la proprietà che, visto anche il pessimo rendimento nelle ultime gare, ha deciso di procedere all’esonero del tecnico.

Benevento, Fabio Cannavaro ai saluti: con lui lasciano anche il fratello Paolo e il ds Foggia

A fare le spese anche il fratello Paolo, che era vice allenatore, e il ds Pasquale Foggia. La società ha deciso così di voltare pagina prima che la crisi di risultati compromettesse definitivamente il campionato. Al momento il Benevento è infatti scivolato al penultimo posto in classifica, superato proprio dal Venezia corsaro oggi al Vigorito.

A certificare una crisi di gioco e risultati dalla quale il club sannita sembra incapace di uscire, il trend delle ultime cinque partite. Il Benevento infatti ha ottenuto solo un pareggio nelle ultime cinque gare, contro il fanalino di coda Cosenza. Sono al contempo arrivati i pesanti ko contro le dirette concorrenti del Perugia e del Venezia. Oltre alle sconfitte contro Genoa e Frosinone. Risultati troppo pesanti e classifica troppo rischiosa per non costringere la società a prendere provvedimenti per invertire la rotta.