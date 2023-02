Atalanta, Hojlund o Zapata: la nuova decisione di Gasperini

Zapata o Hojlund, chi sarà titolare in vista della seconda parte della stagione? L’attaccante colombiano, tornato dal lungo infortunio, è pronto a contendere una maglia da titolare al giovane danese

L’Atalanta di Gasperini si prepara alla seconda parte di stagione con la speranza di riuscire a mettere a segno la qualificazione alla prossima Champions League. La penalizzazione inflitta alla Juventus, da questo punto di vista, potrebbe spingere la Dea verso il nuovo obiettivo stagionale. Gasperini si affiderà al suo attacco prolifico, ma attenzione al ballottaggio tra Zapata e Hojlund.

Il giovane attaccante danese, per il momento, resta in netto vantaggio su Zapata, soprattutto dopo il recente ko muscolare dell’attaccante colombiano. Occhio, però, alla risalita dell’ex centravanti di Napoli, Udinese e Sampdoria, il quale proverà a recitare nuovamente una parte da protagonista in vista del futuro. La sensazione è che Gasperini potrebbe alternare i due attaccanti di partita in partita.

Hojlund, come confermato nelle ultime giornate, continua a rappresentare un’assoluta certezza offensiva. Corsa, qualità tecniche, fiuto del gol e attacco della profondità. Un profilo completo che potrebbe spingere Zapata verso la panchina. Come confermato da Gasperini, però, occhio a dare tutto per scontato e per “finito” un attaccante con le qualità di Zapata.

Hojlund o Zapata, Gasperini deciderà in base all’avversario

In vista della prossima sfida tra Sassuolo-Atalanta, Gasperini potrebbe affidarsi ancora una volta a Hojlund. Zapata, tornato dal lungo infortunio solo da qualche settimana, sarà gestito con calma e centellinato per tutto il girone di ritorno. Il tecnico della Dea sceglierà il centravanti titolare in base alle caratteristiche dell’avversario, ma ad oggi, la sensazione cè che Hojlund abbia superato momentaneamente Zapata. Sono attese ulteriori conferme in vista delle prossime partite. Occhio anche a Muriel, il quale, però, resta la prima alternativa a Lookman nella posizione di trequartista. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta, match della 21^ giornata di Serie A.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Maelhe; Lookman, Hojlund, Boga.