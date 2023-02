Calhanoglu, il Milan è un ricordo lontano: rinnovo all’orizzonte con l’Inter

Calhanoglu al lavoro con l’Inter per trovare rapidamente l’accordo sul rinnovo di contratto del centrocampista turco. Ecco l’indiscrezione.

Uno degli uomini chiave del derby di domani sarà chiaramente lui, Hakan Calhanoglu. Il turco, 29 anni tra pochi giorni, è oggi un pilastro dell’Inter, ma ha anche giocato al Milan tra il 2017 e il 2021. Inizialmente molto criticato dai tifosi, ha infine trovato la sua dimensione con Pioli in panchina, ma a fine stagione ha clamorosamente lasciato il club rossonero per passare ai rivali nerazzurri.

Una decisione che fece molto discutere, e che è valsa al Calhanoglu diverse critiche e insulti, anche durante la festa scudetto del Milan dell’anno scorso. I rossoneri lo avevano infatti preso per 23,3 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, ma poi il centrocampista ha scelto di lasciare il club a parametro zero, non rinnovando. Un’eventualità che l’Inter vuole assolutamente scongiurare, visto anche i simili casi di Skriniar e De Vrij.

Al momento, il contratto di Calhanoglu con i nerazzurri scade solo nel 2024, ma l’esperienza insegna che è meglio iniziare per tempo a discutere dei rinnovi, per non essere colti impreparati. Oggi, della questione ha scritto il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui i rinnovi del turco e di Bastoni sarebbero la priorità di Marotta. E con il regista classe 1994 la trattativa sarebbe già avviata.

Calhanoglu e il rinnovo con l’Inter: ecco la situazione

Il suo ruolo è ormai centrale nella formazione di Simone Inzaghi. Calhanoglu, in questa stagione, ha disputato già 27 partite tra tutte le competizioni, raccogliendo 3 gol e 5 assist. Ma, soprattutto, ha dimostrato di essere un giocatore tatticamente preziosissimo per l’Inter: ha iniziato come mezzala, ma si è rivelato poi cruciale come rimpiazzo per l’infortunato Brozovic.

Rinunciare a lui è fuori discussione, per cui Marotta è determinato a trovare l’accordo col giocatore turco il prima possibile. Attualmente guadagna 5 milioni l’anno, proprio come Dzeko, che lo rendono il quinto giocatore più pagato della rosa nerazzurra. Ma è probabile che per Calhanoglu possa esserci un aumento, viste le sue ottime prestazioni. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura tra fine febbraio e inizio marzo.