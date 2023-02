Lautaro manda il Milan ko: il derby se lo aggiudica l’Inter

La sintesi di Inter-Milan, il combattuto derby che chiude la domenica della 21esima giornata di Serie A.

Poche settimane fa l’Inter aveva sovrastato il Milan nella gara di Supercoppa Italiana. Mister Pioli allora pensa a dei cambi di formazione che possano sorprendere i nerazzurri di Inzaghi, che invece vivono una condizione decisamente più serena e proseguono sulla scia del Napoli, sebbene gli azzurri siano molto distanti in classifica.

L’Inter si schiera in campo col 3-5-2 formato da Onana – Skriniar, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Lukaku. All.: Simone Inzaghi.

Il Milan risponde col 3-5-2 di Tatarusanu – Kalulu, Kjaer, Gabbia – Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez – Giroud, Origi. A disposizione: Mirante, Vasquez, Thiaw, Ballo-Touré, Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere, Brahim Diaz, Bakayoko, Rebic, Leão. All.: Stefano Pioli.

Inter-Milan, la sintesi del derby di Serie A

Nel primo tempo il dominio è dei nerazzurri, che verticalizzano e hanno decisamente più idee dell’attacco del Milan. Nei primi minuti Lautaro Martinez ha già due chiare occasioni da rete prima superando Kjaer e successivamente su cross messo dentro dal compagno Skriniar. Tatarusanu è reattivo in entrambi i momenti, ma l’argentino riesce comunque a prevalere al 34′: su corner battuto da Calhanoglu, Lautaro Martinez si libera dalla marcatura di Kjaer e svetta di testa. È gol. Si chiude così la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Milan si propone di più, anche grazie all’ingresso in campo di Leao. Tuttavia al 55′ è ancora Lautaro ad avvicinarsi alla rete, sbucando alle spalle di Kalulu. Tatarusanu intuisce e interviene. Al 74′ Leao fa tutto da solo e manda in pressing l’Inter, scambia da fuori area con B. Diaz che tenta la conclusione. È troppo angolata e para Onana. Poco dopo punizione dal limite in favore del Milan. Giroud calcia di interno collo, ma finisce fuori. All’82 rete di Lukaku praticamente da terra, che viene però annullata per fallo in attacco. Lo stesso accade incredibilmente all’89’, quando Lautaro anticipa tutti compreso Barella e calcia di testa in porta. Il direttore di gara richiama il fuori gioco e ascolta il VAR, che conferma la decisione. Dopo 5′ di recupero la gara termina 1-0: l’Inter vince il derby.

La classifica

Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 38*, Atalanta 38, Milan 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 25*, Fiorentina 24, Juventus 23*, Lecce 23, Sassuolo 23, Salernitana 21*, Spezia 18, Verona 13*, Sampdoria 9*, Cremonese 8.

*una partita in meno