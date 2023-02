Inter-Milan, per Pioli è decisiva: il tecnico non può più sbagliare

Questa sera Inter e Milan si affronteranno nell’ennesimo derby della Madonnina di questi anni. I rossoneri sono davanti ad un bivio.

Il posticipo della ventunesima giornata di Serie A metterà in scena la sfida tra Inter e Milan, il sempre tanto atteso derby di Milano. Negli ultimi anni questa sfida ha deciso scudetti o coppe nazionali, come l’ultimo scontro (meno di un mese fa) che ha deciso la Supercoppa italiana di Riyad. Questa volta non sarà così per la Serie A, i due club vivono in una situazione abbastanza particolare.

Il derby di questa sera avrà un ruolo minore in chiave scudetto o anzi avrà un ruolo quasi nullo. Inter e Milan sono rispettivamente a tredici e quindici punti dal Napoli e il derby servirà solo per chiarire se gli azzurri potranno allungare ancora in campionato. L’Inter è seconda in classifica, ma difficilmente potrà ambire a risultati maggiori, la situazione per il Milan è anche peggiore.

Il mese di gennaio del club rossonero è stato a dir poco disastroso. I campioni d’Italia in carica sono stati eliminati dalla Coppa Italia contro il Torino ed hanno inanellato una serie di risultati negativi. Domenica scorsa quello peggiore, il Milan ha ceduto in casa con un umiliante 2 a 5 contro il Sassuolo di Berardi, squadra impegnata invece nella lotta salvezza.

Inter-Milan, Pioli rischia la Champions

Sia Inter che Milan sono impegnate ormai nella lotta Champions ma il club rossonero potrebbe ritrovarsi implicato in una situazione ancora più difficile. La Lazio è impegnata a Verona e con un successo potrebbe volare in classifica, staccando nuovamente gli uomini di Pioli. Un successo dell’Inter nel derby distruggerebbe le certezze della formazione di Pioli e complicherebbe non poco la corsa Champions.

Il club si troverebbe a 5 punti dall’Inter e staccato anche dalle romane, per la prima volta fuori dalle prime quattro in classifica. Situazione totalmente diversa rispetto a un mese fa, con Pioli chiamato a reagire. Ci sono tanti assenti e il Milan sarà ancora privo di Mike Maignan, ma una sconfitta potrebbe risultare davvero fatale. Pioli e i rossoneri non possono più sbagliare.