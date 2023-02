Inter, scelta dura e definitiva: annuncio in diretta che prelude l’addio

L’Inter si prepara al derby con un’importante novità rispetto alle ultime uscite. La squadra avrà un nuovo capitano nel rettangolo di gioco.

L’Inter scalda i motori in vista del derby, in programma domenica sera. Nelle ultime due partite i nerazzurri hanno totalizzato altrettanti successi, battendo 2-1 la Cremonese in Serie A e 1-0 l’Atalanta in Coppa Italia. Ora l’obiettivo è quello di calare il tris e sconfiggere pure il Milan, già battuto di recente a Riad. Un match di prestigio, che la squadra di Simone Inzaghi disputerà indossando il vestito delle grandi occasioni.

In campo andrà la migliore formazione possibile e sono diversi ancora i dubbi che l’allenatore proverà a sciogliere nelle prossime ore. Uno, ad esempio, riguarda la cabina di regia con il ballottaggio che vede protagonisti Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Quest’ultimo, assente dal 13 febbraio per colpa di un infortunio al polpaccio che lo ha obbligato a restare ai box, da ormai diversi giorni ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni lanciando diversi segnali positivi al proprio allenatore.

Il turco, invece, si è ben disimpegnato nel ruolo in assenza del croato dando un contributo concreto alla causa. L’allenatore, nel corso della conferenza stampa odierna, ha fatto il punto della situazione spiegando che la decisione finale verrà presa soltanto più avanti. La scelta su Milan Skriniar, che al termine della stagione si trasferirà a parametro zero al Paris Saint Germain, è stata invece già presa.

Inter, decisione presa su Skriniar contro il Milan

Lo slovacco, come annunciato dallo stesso Inzaghi, sarà regolarmente a disposizione e verrà quindi impiegato sul rettangolo di gioco. Con un’importante novità, però, rispetto alle ultime uscite. “Non sarà più capitano: ne abbiamo parlato molto tranquillamente. I tifosi? Non ho un messaggio, queste cose accadono ogni anno e bisogna abituarsi”. La fascia tornerà al braccio di Samir Handanovic e verrà riassegnata di volta in volta tenendo conto delle presenze accumulate.

Per l’Inter, la questione è da considerare chiusa. L’amministratore delegato Beppe Marotta, nelle ultime settimane, ha provato più volte a convincere Skriniar a restare ancora alla corte di Inzaghi e firmare il rinnovo. Di fronte alla proposta messa sul piatto dal PSG (9 milioni netti all’anno più bonus) non c’è stato però nulla da fare. L’ex Sampdoria ed il club si separeranno a luglio. Per pensare all’addio, in ogni caso, c’è tempo. Adesso la concentrazione di entrambi è rivolta agli obiettivi prefissati.