Inter, la vittoria nel derby porta a un colpo definitivo: è ufficiale

L’Inter vince il derby contro il Milan grazie al gol di Lautaro Martinez: con questa vittoria, un colpo diventa ufficiale

Il derby di Milano alla fine lo ha vinto l’Inter grazie al gol di Lautaro Martinez. Un 1-0 che probabilmente sta stretto ai nerazzurri, che hanno dominato la partita. Il Milan ha praticamente rinunciato a giocare per oltre 50′, fino all’ingresso di Rafael Leao. Le scelte di formazione, conservative, di Stefano Pioli alla fine non hanno pagato. La vittoria porta tre punti importanti per Inzaghi in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli, per il momento, è ancora troppo lontano per pensare a una clamorosa remuntada.

Non era semplice ripetersi dopo aver battuto l’Atalanta, l’Inter lo ha fatto e questa vittoria porta anche a un colpo ufficiale. Kristjan Asllani è a titolo definitivo un giocatore dei nerazzurri, dopo esser arrivato la scorsa estate dall’Empoli in prestito con obbligo riscatto condizionato. Una di queste condizioni, decisamente realizzabile in modo semplice, si è verificata in seguito all’1-0 contro il Milan.

Inter, è ufficiale: Asllani è tutto nerazzurro

Kristjan Asllani è interamente diventato un calciatore dell’Inter: l’accordo con l’Empoli prevedeva che il riscatto diventasse obbligatorio a seguito del primo punto conquistato dopo il 2 febbraio 2023. E i nerazzurri di punti nel derby ne hanno conquistati tre, e dovranno versare nelle casse del club di Corsi dieci milioni di euro più due milioni di bonus, dopo i quattro milioni di prestito. Era arrivato nella rosa di Inzaghi come sostituto di Brozovic, ma l’allenatore ha preferito puntare più su Calhanoglu in quel ruolo.

Asllani è comunque un classe 2002 e avrà tempo per imporsi con la maglia dell’Inter. In totale, ha collezionato 555′ in tutte le competizioni, per un totale di venti presenze. Le partite da titolare sono state quattro e sarà molto interessante capire quale sarà il futuro di Brozovic. Inzaghi lavorerà col centrocampista albanese per renderlo più completo nel suo gioco e per dargli la possibilità di crescere e renderlo ‘il nuovo’ Brozo.