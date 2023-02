Juventus, la rivoluzione sul mercato di John Elkann: cinque addiii illustri

La Juventus domani giocherà contro la Salernitana di Allegri, ma John Elkann ha già in mente di attuare l’anno prossima una rivoluzione.

Dopo la vittorie di ieri del Napoli contro lo Spezia e dell’Inter nel derby contro il Milan, la Lazio è appena scesa in campo al Bentegodi per giocare contro il Verona. La ventunesima giornata di campionato, infatti, terminerà solo nella giornata di domani con la partita dell’Arechi tra la Salernitana di Davide Nicola e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Dopo il solo punto totalizzato nelle due partite giocate all’Allianz Stadium contro l’Atalanta e contro il Monza, la ‘Vecchia Signora’ ha di fronte a sé un’altra partita ricca di pericoli.

Lo stesso Massimiliano Allegri, nella classica conferenza stampa di presentazione della gara di domani, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “E’ una gara complicata. Troveremo un ambiente difficile e una squadra che sta facendo bene con Nicola. Dobbiamo affrontare la Salernitana con il piglio giusto, perché vedendo una classifica si tratta di uno scontro diretto”. Tuttavia, oltre alle insidie di domani, per il tecnico toscano bisogna registrare delle brutte notizie anche per il futuro.

Juventus, John Elkann vuole attuare una vera e prorpria rivoluzione: addio a cinque big della squadra di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, John Elkann ha deciso di voler risparmiare circa 70 milioni di euro per la prossima stagione. A seguito di questa decisione, i contratti di Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Alex Sandro, Angel Di Maria e Juan Cuadrado non saranno rinnovati. L’intenzione dell’amministratore delegato della Exor è di fatto quella di valorizzare i giovani provenienti dal vivaio bianconero.

Questa decisione, sempre come riportato dal quotidiano sportivo italiano, è stata concordata con lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, quindi, dovrà seguire obiettivi meno importanti rispetto alla vittoria dello Scudetto o della Champions League. I giovani calciatori, come dimostrato dai vari Fagioli e Miretti, necessitano infatti un po’ di tempo per fornire un certo livello di prestazioni che solo i big sanno dare.