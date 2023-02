Kanté in uscita dal Chelsea, la Juventus ci prova: concorrenza agguerrita

La Juventus può piazzare il colpo Kanté dal Chelsea, che ha fatto un gran mercato lo scorso gennaio: ma la concorrenza è agguerrita

Nel mercato di gennaio, la Juventus non ha effettuato acquisti per la difficile situazione finanziaria in cui versa il club. In più, i bianconeri sono stati colpiti da varie inchieste che hanno portato a un -15 in classifica e alle dimissioni dell’intero CdA. E’ un momento delicato, la squadra però è comunque molto forte e Allegri lavora per ritornare in una posizione di classifica tranquilla. Con la Salernitana, stando alle parole del tecnico, è uno scontro diretto salvezza. L’obiettivo è diventato quello di raggiungere quota quaranta punti.

Restano però da capire come andrà sia il ricorso al Collegio di Garanzia, sia gli altri processi legati alla manovra stipendi e alle plusvalenze-bis. Ci sono ancora troppe incertezze sul futuro della Juventus, ma intanto emerge una grande novità sul mercato. Si segue con convinzione l’evolversi della situazione che sta vivendo N’Golo Kanté con il Chelsea, attualmente infortunato, ma in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023.

Juventus su Kanté, ma l’Atletico è favorito

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, N’Golo Kanté lascerà il Chelsea a parametro zero e il favorito numero uno per ingaggiarlo è l’Atletico Madrid. Tuttavia, la Juventus si è inserita e vorrebbe ingaggiare il giocatore. Ci sono però dei dubbi sulle condizioni fisiche del centrocampista francese, visto anche il ‘precedente’ Pogba che ha saltato tutta la stagione fin qui e anche il Mondiale. Il rientro di Kanté è previsto tra qualche settimana, quest’anno ha collezionato soltanto 175′, non gioca dallo scorso 14 agosto e cerca una squadra che gli dia fiducia.

Al suo massimo della forma, Kanté è uno dei giocatori più forti del mondo nel suo ruolo. Ha vinto praticamente tutto nella sua carriera, memorabile il primo posto in Premier League con la maglia del Leicester di Ranieri. E la Juventus probabilmente ci proverà, anche se vanno fatte delle valutazioni attente in merito alle inchieste che hanno colpito il club e ai possibili esiti dei processi.