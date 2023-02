La Lazio di Sarri si ferma a Verona: Pedro non basta ai biancocelesti

Finisce con un pareggio il postico della 21a giornata di Serie A tra Hellas Verona e Lazio: a Pedro risponde Ngonge.

Per il posticipo della 21a giornata di Serie A l’Hellas Verona ospita la Lazio di Maurizio Sarri. Motivazioni altissime in entrambe le squadre. I padroni di casa vogliono approfittare del ko dello Spezia contro il Napoli per recuperare terreno nella corsa salvezza, di fronte però una Lazio che, dal canto suo è ugualmente determinata.

La situazione in zona Champions League è infatti molto caotica. Le sconfitte di Milan e Atalanta aprono spiragli di allungo per i biancocelesti. Naturale quindi che in campo gli uomini di Maurizio Sarri ci scendono per puntare ai tre punti. E proprio la Lazio a passare in vantaggio a fine primo tempo con Pedro.

Il vantaggio però dura solo lo spazio dell’intervallo. Se la prima frazione infatti è stata contraddistinta dal gol biancoceleste, la seconda è contraddistinta dal pari a firma Ngonge. L’attaccante belga, arrivato nel mercato di gennaio dal Groningen per aiutare i suoi a centrare la salvezza, mostra subito che i soldi spesi per lui sono stati un buon affare, timbrando il tabellino marcatori con la rete del pari.

Lazio, che occasione sprecata: per il Verona un passettino verso il quartultimo posto

Il risultato non cambia fino al 90′. Hellas Verona e Lazio si dividono la posta in palio. Per la Lazio aumentano i rimpianti visto che la giornata, considerando anche i ko di Milan e Atalanta si era messa al meglio. Con il pari di stasera i biancocelesti conservano il posto in zona Champions League, guadagnano un punto su rossoneri e bergamaschi, ma si fanno superare dalla Roma vittoriosa ad Empoli. Per il Verona un pari che consente di avvicinarsi alla zona salvezza. Adesso lo Spezia, quartultimo, dista solo 4 punti.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 56; Inter 43; Roma 40; Lazio 39; Atalanta 38; Milan 38; Torino 30; Udinese 29; Bologna 26; Empoli 26; Monza 25*; Fiorentina 24; Juventus (-15) 23*; Lecce 23; Sassuolo 23; Salernitana 21*; Spezia 18; Verona 14; Sampdoria 9*; Cremonese 8

*una partita in meno