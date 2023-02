Santoriello: “Tifo Napoli e odio la Juve”. Il pm archiviò l’indagine sui bianconeri

L’ANSA ha ricostruito la vicenda che oggi vede il video del pm Ciro Santoriello diventato virale sui social per le frasi sul tifo

Nelle ultime ore sui social è diventato virale un video del 2019 che vede protagonista Ciro Santoriello, il pm dell’inchiesta Prisma che ha colpito la Juventus. Un’inchiesta che ha portato successivamente, dopo indagini, a una penalizzazione di quindici punti alla squadra di Massimiliano Allegri. Il CdA al completo si è dimesso, con John Elkann che ha rivoluzionato il quadro dirigenziale che oggi vede come presidente Gianluca Ferrero e come direttore generale Maurizio Scanavino.

Nel video, si vede il pm Santoriello che durante un convegno dice: “Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Qual è più importante? E’ uguale, diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladroncini in campo. E mi è toccato scrivere archiviazione”. Il tutto, tra le risate generali. L’edizione Piemonte dell’ANSA ha ricostruito il tutto parlando anche di un altro video, per fare un quadro completo della situazione.

Santoriello-Juventus, la ricostruzione dell’ANSA

Secondo quanto riferito dall’edizione piemontese dell’ANSA, nel video completo, Santoriello in quel momento stava esponendo le motivazioni per le quali la Juventus e i dirigenti erano stati prosciolti. In quell’indagine, tra gli indagati c’era anche Andrea Agnelli, ex presidente del club bianconero. Si tratta di un caso del 2015 e del 2016, sulla presunta irregolarità nei bilanci di quegli anni. Il pm non trovò delle irregolarità sulla mancata iscrizione nel fondo “oneri e rischi” e aveva proposto l’archiviazione.

Anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, si è soffermato sui video che circolano sul pm Santoriello. E ha postato un tweet a riguardo: “Visto, ascoltato e segnalato per opportune verifiche e valutazioni. Credo che sia corretto che mi fermi qui”. Sui social è scoppiata la polemica, con i tifosi della Juventus indignati per le parole del pm. Nel frattempo, Allegri prepara la sfida con la Salernitana di questa sera per un match che ha definito come uno scontro diretto per raggiungere la salvezza.