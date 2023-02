“Odio la Juve”: Santoriello, arriva il passo indietro? La novitá

Il pm Santoriello potrebbe dover fare un passo indietro e abbandonare l’inchiesta Prisma contro la Juventus: ancora bufera sul magistrato.

Si profila un nuovo colpo di scena nel caso plusvalenze della Juventus, dopo le discutibili parole del pm Ciro Santoriello. Nella serata di lunedì 6 febbraio, infatti, ha iniziato a circolare online un video dello stesso Santoriello in cui il magistrato dichiara: “Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino”. Frasi che hanno comprensibilmente scatenato grandi polemiche, soprattutto tra i tifosi di fede bianconera.

Santoriello è il pm che conduce l’inchiesta Prisma, quella della Procura di Torino, cioè della giustizia ordinaria. Ma si tratta pur sempre di colui che ha raccolto i documenti poi trasmessi alla giustizia sportiva, alla base della sentenza di condanna costata 15 punti in classifica ai bianconeri. Il video risale a un convegno del 2019, e non getta certo una buona luce sull’intera vicenda.

Va pur sempre riconosciuto che Santoriello scherzava, e che in quanto pm le sue simpatie non sono rilevanti per il risultato dei processi (che dipende infatti da un giudice). Stamattina su ‘La Stampa’ anche l’avvocato Chiappero, legale della Juventus, ha difeso il magistrato. Lo stesso Santoriello, infatti, nel video incriminato stava in realtà spiegando una sua precedente richiesta di archiviazione per il club bianconero.

Bufera sul pm Santoriello: addio al processo Juventus?

Non ci dovrebbero essere quindi impedimenti evidenti alla prosecuzione dell’inchiesta Prisma da parte del pubblico ministero, ma il video non gli fa certo fare una bella figura. Proprio per questo, secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, il pm potrebbe anche dover fare un passo indietro, se la Procura di Torino glielo chiedesse.

Il prossimo 27 marzo si terrà l’udienza preliminare, e per evitare che la Juventus contesti la competenza di Santoriello sul caso, la Procura potrebbe chiedere al pm di lasciare l’inchiesta. Questo non cambierebbe molto a livello pratico, dato che l’accusa verrebbe portata avanti dai suoi colleghi, Mario Bendoni e Marco Gianoglio. La decisione della Procura verrà dunque presa nelle prossime settimane.