Il 3-0 di Salerno ha dato una splendida notizia alla Juventus

Buone notizie per Allegri e la Juventus. Il 3-0 di Salerno regala un sorriso al popolo bianconero, che gongola per la buona novella.

A voler utilizzare un eufemismo, questo 2023 non è stato foriero di buone notizie per la Juventus. Prima il crollo tecnico del Maradona, dove il 5-1 contro il Napoli aveva tagliato già fuori dalla corsa Scudetto gli uomini di Allegri. Poi la batosta arrivata dalla Giustizia Sportiva, con quel meno quindici in classifica che mette a serissimo rischio persino la qualificazione in Champions League. Nel mezzo, qualche infortunio di troppo e un paio di risultati davvero balbettanti.

Insomma, la Juventus aveva disperato bisogno di punti e di sorrisi. Per questo la serata di Salerno è in qualche modo da incorniciare. Certo, Allegri l’aveva sparata grossa nel prepartita: “Sarà uno scontro diretto per la salvezza”, anche se poi la classifica racconta la realtà della sue parole. Quella dell’Arechi, però, è stata una Juve quadrata e cattiva. Soprattutto è stata una Juve tornata a brillare grazie al talento straripante dei suoi tenori. In particolare, quello di Dusan Vlahovic: è la sua doppietta ad essere la più bella notizia di questo 2023 bianconero.

Doppietta e mezzo assist: Vlahovic è quello che serviva alla Juventus, Allegri finalmente sorride

Tornato titolare proprio questa sera, dopo la lunga pubalgia degli ultimi mesi, Vlahovic è tornato ad essere Vlahovic. Potente, trascinante, decisivo: tre fattori che Allegri aveva dovuto tirar fuori a turno dagli altri elementi della propria rosa, ma che riesce a trovare tutti condensati nella figura del serbo. Il bomber della Juventus questa sera ha dimostrato quale sia la differenza tra il suo essere presente ed il suo essere assente.

Finalmente sorridono i tifosi e sorride anche Allegri. Il ritorno al gol di Vlahovic, accompagnato da una prestazione maiuscola e da quel mezzo assist per la rete di Kostic, è una notizia da tenersi stretta al petto. Soprattutto ora che arriverà la Fiorentina allo Stadium, quando il destino metterà nuovamente a confronto l’attaccante serbo contro la sua grande ex.