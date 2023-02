Juventus, Di Maria rischia il posto da titolare: il nuovo retroscena

Di Maria potrebbe rischiare di perdere il posto da titolare nelle gerarchie offensive della Juventus? Occhio alle parole di Allegri nell’ultima conferenza stampa e alle possibile strategie del tecnico bianconero

Un impatto altalenante sulla nuova realtà bianconera. Di Maria sta conquistando la fiducia dei propri tifosi dopo un girone d’andata decisamente negativo. Occhio, però, al ritorno a pieno regime di Chiesa, il quale potrebbe contendere una maglia da titolare all’ex PSG.

Allegri ha confermato il 3-5-2 anche per la seconda parte della stagione: “Difficilmente cambieremo assetto”. Una dichiarazione che, come detto, potrebbe aprire concretamente al ballottaggio tra Di Maria e Chiesa. L’ex Fiorentina potrebbe agire nel ruolo di seconda punta e non in quello di esterno a tutta fascia. Considerando il ritorno di Cuadrado, difficilmente Allegri boccerà l’ex Chelsea dalla posizione di esterno destro.

Le caratteristiche di Chiesa, quindi, potrebbero sposarsi alla perfezione con Vlahovic, ecco perchè Allegri continuerà a insistere sul numero 7 della Juventus nel ruolo di attaccante e non in quello di esterno. Tuttavia, all’occorrenza, soprattutto a gara in corso, il tecnico della Juventus potrebbe dirottare Chiesa sull’esterno per confermare Di Maria al fianco di Vlahovic.

Di Maria a rischio titolarità? La rincorsa di Chiesa e la sfida alla Salernitana

Il ballottaggio tra Di Maria e Chiesa potrebbe entrare nel vivo già dall’imminente sfida della 21^ giornata tra Salernitana-Juventus. Allegri confermerà il 3-5-2, con Di Maria leggermente favorito sull’ex Fiorentina. Occhio alle scelte dell’ultim’ora dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Chiesa insidierà la titolarità di Di Maria, ma anche quella di Cuadrado. Situazione da monitorare attentamente. Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Salernitan-Juventus, match valido per la 21^ giornata di Serie A:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Bronn, Troost-Ekong, Bradaric; Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. ALL. Nicola

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria/Chiesa. ALL. Allegri