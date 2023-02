Roma, termina la telenovela Zaniolo: è fatta con il Galatasaray

Nuova avventura per il trequartista della Roma Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha trovato l’accordo ed andrà a giocare in Turchia.

La principale telenovela del calciomercato invernale è ormai conclusa. Le strade di Nicolò Zaniolo e della Roma si sono definitivamente separate con il giocatore che saluta definitivamente la Capitale. La sessione invernale di calciomercato si è chiusa con pochi acquisti e un mercato abbastanza ‘povero’.

Tutte le big sono rimaste ferme immobili e lo stesso riguarda la squadra di Josè Mourinho. ll club giallorosso ha fatto i conti per tutta la sessione invernale con il caso relativo a Zaniolo, che, ha bloccato il mercato rifiutando tutte le proposte a disposizione. La società aveva accettato un’offerta del Bournemouth, ma il calciatore ha rifiutato, irritando non poco il club e i tifosi.

Striscioni e rapporti ai minimi termini con lo stesso Mourinho che aveva dichiarato di un giocatore che voleva andare via. Alla fine Zaniolo lascerà la Capitale e l’Italia ed approderà in un nuovo campionato. E’ ormai fatta infatti per il passaggio di Nicolò al Galatasaray, principale club di Istanbul e del campionato turco. Dopo Scamacca la scorsa estate un altro gioiello del nostro campionato dice addio.

Roma, chiusa la cessione di Zaniolo

Mancano ancora le cifre ufficiali ma Zaniolo è ormai un calciatore del Galatasaray. Come riporta Sky Sport in queste ore il giocatore partirà per Istanbul dove effettuerà le visite mediche e poi firmerà con il nuovo club. Nuova avventura con il club turco che ha inserito una clausola di rescissione nel contratto di circa 35 milioni di euro.

Sorride anche l’Inter che percepirà il 15 % dell’investimento fatto dai turchi e Nicolò raggiunge altri giocatori che hanno giocato nel nostro campionato. Da Muslera fino all’ex compagno Sergio Oliveira senza dimenticare i big dell’attacco del Galatasaray, il belga Dries Mertens e l’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi. La Serie A perde un’altra stella, ancora una volta emigrata verso l’estero.