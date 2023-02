Milan, non solo Leao: in programma l’incontro per bloccare il bomber

Dopo i risultati deludenti deal team di Stefano Pioli, il Milan ha tutta l’intenzione di bloccare un centravanti.

Il Milan di Stefano Pioli è sicuramente la squadra della nostra Serie A più in crisi. I rossoneri, infatti, non vincono dal match dell’Arechi dello scorso contro la Salernitana di Davide Nicola. Dal successo rimediato contro il team campano, di fatto, i rossoneri hanno collezionato solo pareggi e sconfitte, crollando così in classifica.

Il ‘Diavolo’, infatti, dal secondo posto è crollato fino al sesto, lasciando di stucco i propri tifosi. Quello che preoccupa è il crollo verticale del Milan, il quale si è letteralmente spento dopo il pareggio di rimonta subito dalla Roma di José Mourinho. I rossoneri, di fatto, è come se avessero spento la luce.

Anche nel derby perso contro l’Inter per 1-0, il Milan ha fornito una prestazione troppo arrendevole. I rossoneri, infatti, contro la squadra di Simone Inzaghi, anche per la scelta dello stesso Stefano Pioli di passare ad un iper difensivo 3-5-2, hanno pensato solo a non prendere. Oltre a quella del modulo, un’altra decisione dell’allenatore del ‘Diavolo’ ha fatto discutere, ovvero la seconda panchina consecutiva di Rafael Leao.

Milan, Maldini e Massara incontreranno domani gli agenti di Olivier Giroud

Il portoghese è di fatto il migliore giocatore del Milan e la sua non titolarità nel derby contro l’Inter ha fatto discutere tantissimo. Questa scelta di Pioli di tenerlo in panchina, molto probabilmente, è anche figlia della lunga trattativa per il rinnovo del contratto, il quale tarda ad arrivare. Tuttavia, oltre a quella di Leao, c’è un’altra contrattazione a cui i tifosi rossoneri sono molto interessati.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, nella giornata di domani ci dovrebbe essere un incontro tra Maldini e Massara con gli agenti di Olivier Giroud per parlare della possibilità di rinnovare il rapporto per un altro anno. Entrambe le parti hanno tutta l’intenzione di continuare,ma per il centravanti francese ci sarà comunque un adeguamento contrattuale, visti anche i 4 milioni di euro percepiti da Origi.