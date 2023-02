Milan, che fine ha fatto Adli? Pioli e lo strano paradosso con De Ketelaere

Che fine ha fatto Adli? Il trequartista rossonero, praticamente mai utilizzato da Pioli in questa prima parte di stagione, è scivolato nel dimenticatoio del tecnico rossonero. Occhio, però, allo strano paradosso con De Ketelaere

Momento decisamente complicato da parte del Milan di Pioli e attenzione anche all’analisi dei singoli casi in vista del futuro. Soffermandoci su Adli, il centrocampista rossonero, non è riuscito a convincere il tecnico rossonero a puntare su di lui neanche sporadicamente. L’ex Bordeaux è scivolato all’ultimo posto delle gerarchie sulla trequarti, aprendo a un totale punto interrogativo in vista del futuro.

Il centrocampista algerino non ha convinto il tecnico, e difficilmente riuscirà a stravolgere le attuali preferenze di Pioli in vista del girone di ritorno. Ciò che lascia basiti, però, è la facilità con la quale l’allenatore del Milan ha deciso di bocciare tassativamente il fantasista algerino. Adli, autore di una pre-sessione da protagonista, è sparito dai radar di Pioli con l’inizio della stagione ufficiale. Cos’è successo? Perchè l’ex Bordeaux non ha più avuto uno chance.

Perchè Adli è stato bocciato dopo pochissime opportunità, mentre Pioli continua a dare fiducia a De Keteleare? E’ questa la domanda che alcuni tifosi del Milan continuano a porsi per cercare di capire il motivo della bocciatura totale del centrocampista algerino da parte di Pioli.

Adli e il ruolo da trequartista, avrà ancora delle possibilità

Come accennato, Adli è stato protagonista di un ottima pre-sessione prima dell’inizio del campionato. Pioli, oltre a schierarlo nel ruolo di trequartista centrale, gli ha concesso spazio anche come esterno destro nel 4-2-3-1. Lo strano paradosso, soprattutto dopo le prime amichevoli estive, è che Adli aveva convinto decisamente più di De Ketelaere, salvo poi finire nel dimenticatoio.

Ora bisognerà capire se il centrocampista algerino avrà la possibilità di ribaltare nuovamente le gerarchie e convincere Pioli a puntare nuovamente su di lui come già accaduto in estate prima del clamoroso dietrofront. Sono attese novità in vista del girone di ritorno.