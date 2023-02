Inter, Marotta si cautela: se Lukaku va via ecco il sostituto

L’Inter, nelle prossime settimane, proverà a blindare i gioielli della rosa a disposizione di Inzaghi. Il futuro di un top, però, è un rebus.

La vicenda riguardante Milan Skriniar si è chiusa in maniera amara, con lo slovacco che al termine della stagione si trasferirà a parametro zero al Paris Saint Germain. Una delusione per l’Inter che, in estate, rischia di perdere altri gioielli della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha cominciato ad attivarsi al fine di blindarli ma la strada che porta alla fumata bianca è tutta in salita.

È il caso, ad esempio, di Stefan De Vrij. L’olandese, come noto, è legato al club fino a giugno e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Il manager nerazzurro, in particolare, ha messo sul piatto un biennale a circa 4 milioni più eventuali bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Una proposta che, per usare un eufemismo, non ha scaldato il cuore del calciatore il quale si è preso del tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva.

Le interlocuzioni sono destinate ad andare avanti con Marotta che, nel frattempo, ha individuato in Peer Schuurs un possibile sostituto dell’ex Lazio. In alto mare anche la trattativa con l’entourage di Alessandro Bastoni, il cui contratto scade nel 2024. Il classe 1999 ha fatto sapere di ambire ad un contratto da top player (5 milioni a salire). Il club, invece, non vorrebbe discostarsi troppo delle cifre attualmente percepite dal calciatore (2.8 di parte fissa più bonus per un totale potenziale di 4 milioni). Tutto da scrivere pure il futuro di Romelu Lukaku.

Inter, un rebus il futuro di Lukaku

Il belga, da quando è rientrato a Milano, ha fatto fatica a riprendersi le luci della ribalta a causa dei tanti infortuni subiti. Per lui appena due reti e un passaggio vincente in 11 presenze complessive, a fronte di 17 partite saltate. Il rientro in pianta stabile è avvenuto il 23 gennaio ma in queste settimane il belga ha dimostrato di essere piuttosto distante dalla forma migliore. L’Inter, in ogni caso, lo aspetta in vista del rush finale della stagione e a breve avvierà i contatti con il Chelsea al fine di discutere della sua possibile conferma in nerazzurro.

L’obiettivo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di riproporre la formula del prestito oneroso a cifre inferiori rispetto a quelle concordate nella scorsa estate (8 milioni già 3 di bonus). L’Inter spera di poterlo tenere ma intanto ha iniziato a sondare il terreno per Roberto Firmino, chiuso al Liverpool da Darwin Nunez e in scadenza di contratto. Marotta è al lavoro per costruire la versione 2023/2024 dell’Inter ma le difficoltà non mancano.