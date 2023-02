Salernitana, si va verso Verona con il fantasma del Benevento…

La Salernitana è ormai crollata in campionato. Pochi acuti, tanti punti bui: a Verona trasferta cruciale, ma occhio al fantasma del Benevento.

Ad inizio anno sembrava essere cambiata completamente la musica. Dopo la sconfitta a testa alta all’esordio stagionale contro la Roma, la Salernitana aveva inanellato cinque risultati utili consecutivi. Addirittura sfiorando l’impresa all’Allianz Stadium, domando una Juventus attonita dinanzi al gioco e all’organizzazione dei campani. Di lì, però, per i granata è cominciato un altro campionato. Un campionato pieno zeppo di alti e di bassi.

Qualche acuto qui e lì (come la vittoria all’Olimpico contro la Lazio), ma poi tante occasioni sprecate: la sconfitta in casa contro il Lecce ed il pari con la Cremonese, fino ad una chiusura di 2022 a dir poco mesta, con il doppio tonfo tra Firenze e Monza. Neanche un mercato invernale di tutto rispetto è riuscita a mettere di nuovo sui binari giusti la Salernitana, che ha avuto un avvio di 2023 shock, culminato con l’8-2 di Bergamo e l’esonero (poi annullato) di Nicola.

Insomma, la Salernitana rischia grosso. La squadra di Nicola sembra essersi imborghesita dopo un’impresa che resterà per sempre nella storia popolare del calcio italiano. E dietro le mire espansionistiche della società, la squadra ed il progetto tecnico sembrano non riuscire a tenere il passo. Per questo la trasferta di Verona è già decisiva.

Salernitana, occhio al fantasma del Benevento. La trasferta di Verona è già decisiva

Gli scaligeri sono tra le squadre più in forma del momento e sono riusciti a rosicchiare punti fondamentali per mettere in crisi anche le formazioni che ambivano ad una salvezza tranquilla. La Salernitana lo sa bene e per questo sente la pressione crescere. Basterà volgere lo sguardo a qualche anno più indietro, pur restando in Campania, quando il Benevento sperperò un bottino di punti tale da retrocedere con l’avvento della seconda parte di stagione.

Si consideri che alla 21esima giornata della Serie A 2020-2021, i sanniti avevano ben 23 punti in classifica, con 8 di margine sulla zona rossa e sul Cagliari terzultimo. Ora la Salernitana ne ha soltanto 21, con 7 di margine sul Verona terzultimo. Un fantasma pesantissimo, che torna ad aleggiare sulla Campania e che Nicola spera di scacciare via il prima possibile.