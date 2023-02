Milan-Torino, Pioli cambia tutto: fuori un top, tante defezioni nei granata

Questa sera andrà in scena a San Siro il match tra Milan e Torino, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A.

Tra poco meno di un’ora Milan e Torino apriranno la ventiduesima giornata di Serie A. Il club rossonero anticipa il match di campionato in vista dei delicati Ottavi di Champions League contro il Tottenham di Conte. Pioli vuole una reazione dopo la brutta prestazione e sconfitta nel derby contro l’Inter.

Il club rossonero è stato senza dubbio quello più colpito dal rientro dopo i Mondiali con una squadra in vera crisi. Il Milan non ha ancora vinto un match in questo 2023 e la squadra è passata dal secondo posto ad uscire addirittura dalla zona Champions League. Dopo la sconfitta nel derby Pioli non può più sbagliare ed un ulteriore passo falso potrebbe costare caro.

Attualmente i campioni d’Italia in carica sono sesti in Serie A, ma a solo un punto dalla Lazio di Maurizio Sarri (quarta in classifica). Pioli ha stravolto molto nelle ultime settimane, ha provato a cambiare per regalare una reazione alla squadra, ma le cose non sono andate per il meglio. Il Milan rischia l’Europa e vuole arrivare al big match contro il Tottenham con una vittoria che regalerebbe anche tanto morale.

Milan, torna Leao dal primo minuto

Dopo le clamorose panchine contro Sassuolo e Inter, il portoghese Rafa Leao torna dal primo minuto. Il Milan non può non vincere e punta sul tridente composto da Leao, Brahim Diaz ed il solito Giroud per scardinare la difesa del Torino. I granata hanno già dato diversi dispiaceri alla formazione di Pioli e vogliono provare a sognare. Una vittoria aprirebbe chance europee per la formazione di Juric

Pioli ha cambiato ancora modulo rispetto al 3-5-2 di domenica e lancia un ‘nuovo’ 3-4-3. Clamorosa bocciatura per il capitano Davide Calabria, lasciato in panchina. Il belga Saelemakers preferito al suo posto come esterno di centrocampo, ancora fuori De Ketelaere. Nel Torino emergenza totale a centrocampo con Juric che lancia il giovane classe 2004 Gineitis. Ecco le formazioni del match:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu, Saelemakers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Buongiorno, Schuurs, Dijdij; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchu, Vlasic; Sanabria. All. Juric